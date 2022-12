DJI presenta il nuovo drone DJI MINI 3

DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia imaging creativa, presenta oggi DJI Mini 3, un drone con fotocamera compatto e ultra leggero pronto per ogni avventura.

DJI Mini 3 è facile da portare ovunque e il suo peso inferiore a 249 grammi permette di sfruttare al massimo i vantaggi del nuovo regolamento Europeo stilato su indicazioni fornite dal comitato tecnico di EASA, in vigore anche in Italia dal 31 dicembre 2020.

Il sensore della fotocamera da 1/1.3 pollici offre video in 4K HDR e foto da 12 MP, insieme ad una funzione di ripresa verticale per garantire un’incredibile nitidezza dei contenuti sui social media. Grazie a queste e ad altre funzionalità, DJI Mini 3 consente agli utenti di catturare ogni momento con efficacia e stile.

Ultimo nato della serie DJI Mini, Mini 3 è stato specificamente progettato per pesare meno di 249 grammi. Il suo design compatto, inoltre, lo rende facile da riporre in borsa o nello zaino, pronto per riprendere ogni avventura. Il nuovo prodotto soddisfa anche le normative sui droni in molte parti del mondo, dove i droni con peso inferiore a 250 g possono essere fatti volare senza alcun “patentino”, nel pieno rispetto dei regolamenti locali.

DJI Mini 3 riprende fantastici video in 4K HDR con colori realistici sia di giorno che di notte. Il suo sensore CMOS da 1/1.3 pollici e l’ottica con apertura a f/1.7 consentono di ottenere immagini ad alta risoluzione molto nitide, una ottima profondità di campo e un rumore delle immagini molto contenuto, anche in condizioni di scarsa illuminazione e contrasto elevato. La tecnologia pixel 4 in 1 può creare foto di dimensioni da 48 MP a 12 MP e singoli pixel grandi fino a 2,4 μm per ottime prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. La doppia sensibilità ISO nativa e la tecnologia HDR aiutano a creare immagini incredibilmente nitide in poco tempo, ottenendo risultati eccellenti anche nelle immagini con un’elevata gamma dinamica, come le ombre di ampie dimensioni. Questa eccellente qualità delle immagini si traduce in risultati ancora più incredibili con la funzione Riprese verticali, che permette di ruotare la fotocamera di 90 gradi per creare contenuti perfetti per le piattaforme social.

DJI Mini 3 viene fornito con la Batteria intelligente standard per un’autonomia di volo massima fino a 38 minuti. La trasmissione video digitale DJI O2 offre un feed live a 720p/30fps fino a 10 km di distanza, utilizzando una potente tecnologia anti-interferenza per fornire una connessione affidabile durante il volo. Grazie ad una resistenza al vento fino a 10,7 m/s, Mini 3 può stazionare stabilmente e mantenere un’immagine stabile in varie condizioni.

DJI Mini 3 rende la creazione di contenuti un gioco da ragazzi grazie a QuickShots, una suite di percorsi di volo e riprese pre-programmati per consentire a chiunque di realizzare splendide riprese sia in orizzontale che in verticale. Tra questi:

Dronie : il drone vola all’indietro e verso l’alto, con la fotocamera bloccata sul soggetto.

: il drone vola all’indietro e verso l’alto, con la fotocamera bloccata sul soggetto. Spirale : il drone ascende e gira a spirale intorno al soggetto.

: il drone ascende e gira a spirale intorno al soggetto. Ascesa : il drone vola verso l’alto con la fotocamera rivolta verso il basso.

: il drone vola verso l’alto con la fotocamera rivolta verso il basso. Cerchio : il drone gira intorno al soggetto.

: il drone gira intorno al soggetto. Boomerang: il drone si sposta attorno al soggetto seguendo un percorso ovale, ascendendo mentre si allontana dalla posizione iniziale e discendendo mentre ritorna indietro.

Esperto senza il minimo sforzo

Volare è più facile di quanto pensi e DJI Mini 3 supporta una serie di funzioni intelligenti per aiutarti a familiarizzare in un istante. La funzione Decollo automatico ti aiuterà a dare il via al tuo viaggio. La funzione Return to Home (RTH) include Smart RTH, Low Battery RTH e Failsafe RTH, che permettono al velivolo di tornare automaticamente al punto di partenza in situazioni di emergenza come un segnale perso o una batteria scarica. Mini 3 combina il GNSS con il sistema di visione verso il basso e il sistema di rilevamento a infrarossi per stazionare in modo stabile e con precisione, in modo da poter volare con la massima sicurezza.

Prezzo e disponibilità

DJI Mini 3 è disponibile per l’acquisto sullo store di DJI e presso i rivenditori autorizzati in 5 configurazioni.