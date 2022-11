DJI presenta O3 Air Unit

DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia della fotografia creativa, ha presentato O3 Air Unit, una fotocamera FPV compatta e leggera e un sistema di moduli di trasmissione che offre delle immagini incredibilmente nitide e affidabili, per consentire agli utenti di superare i limiti. Un sensore da 1/1.7” offre video in 4K/60fps con un FOV grandangolare di 155°, il tutto fornendo un feed live a 1080p/100fps da una distanza massima di 10 km e con una latenza di soli 30 ms. Con queste caratteristiche e molto altro ancora, DJI O3 Air Unit è il compagno perfetto per un’esperienza FPV ad alte prestazioni.

O3 Air Unit è dotata del principale sistema O3+ di DJI. Le antenne omnidirezionali 2T2R integrate nell’air unit offrono la possibilità di trasmettere video in H.265 a un bit-rate massimo di 50 Mb/s. Per facilitare gli utenti durante il volo, la trasmissione video copre fino a 10 km di distanza fornendo al contempo una latenza di soli 30 ms. Quando rileva un ambiente di segnale affollato, O3 Air Unit seleziona automaticamente tra le bande di frequenza da 2.4 GHz e 5.8 GHz e utilizza tecnologie anti-interferenza per mantenere una forte connessione con il suo pilota.

O3 Air Unit è stata creata proprio per consentire agli utenti di sperimentare e immortalare il volo come mai prima d’ora. Il modulo fotocamera ospita un sensore da 1/1.7 pollici che registra video fino a 4K/60fps con un FOV grandangolare di 155°. I video possono essere girati in modalità colore D-Cinelike, garantendo risultati visivi straordinari dopo la gradazione del colore e la post-elaborazione. La fotocamera è inoltre compatibile con il set di filtri ND per DJI Avata per garantire una registrazione ideale in tutte le condizioni di illuminazione.

La modalità Canvas consente la personalizzazione del display su schermo, assicurando ai piloti la visualizzazione del display OSD più adatta. Per ulteriori opzioni di visualizzazione e controllo, Air Unit è compatibile con DJI Goggles 2, DJI FPV Goggles V2 e DJI FPV Remote Controller 2.

DJI O3 Air Unit è disponibile sullo store di FJI e nei due DJI Store di Milano e di Roma al prezzo di 249 € e include il Modulo fotocamera, il Modulo di trasmissione, le antenne e il cavo 3 in 1.