Dockers celebra 10 anni di Waterless

Dockers lancia una collezione speciale che celebra il 10° anniversario delle tecniche Water<Less® Levi Strauss & Co. che riducono significativamente l’utilizzo di acqua nella produzione – in particolare nel processo di tintura e finitura – e ha contribuito a risparmiare più di 3 miliardi di litri d’acqua dalla sua introduzione nel 2010.

La collezione rivisita in chiave moderna i pezzi iconici, come gli Alpha Chinos più desiderati del brand e un assortimento di t-shirt, button-up e felpe in una gamma di colori audaci. “Dockers 10 Year Water<Less” si adatta alla strategia Water Strategy che LS&Co. ha annunciato nell’agosto 2019.

Questa strategia, che rappresenta uno step ulteriore dell’impegno di LS&Co. nella conservazione dell’acqua, sta ridefinendo in positivo la gestione delle risorse idriche nel processo produttivo, andando a ridurle proprio laddove risultano più necessarie. La strategia prevede l’impegno a dimezzare l’uso dell’acqua nella produzione nelle aree soggette a stress idrico entro il 2025.

“Come azienda di abbigliamento, riconosciamo l’impatto del nostro settore e la responsabilità che abbiamo verso un futuro più sostenibile” – afferma Joan Calabia, Director of Brand Marketing. “Quello che abbiamo ottenuto con la collezione “Dockers® 10 Year Water<Less®” è entusiasmante perché abbiamo sostenuto diverse priorità: alta qualità dei capi che offrono fiducia e stile, realizzati attraverso metodi di produzione sostenibili. Continueremo a sfidare noi stessi e il nostro impegno a esplorare nuovi modi per migliorare i nostri prodotti e l’impatto ambientale”.