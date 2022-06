Dodge e Ram al MIMO 2022

Anche Dodge e Ram parteciperanno al MIMO 2022. Il pubblico italiano potrà dunque ammirare da vicino due tra i modelli più rappresentativi dei brand a stelle e strisce del Gruppo Stellantis, grazie al supporto di KWA, l’importatore che può contare su una rete di oltre 100 concessionari, che coprono 15 Paesi europei, e del dealer specializzato Cavauto.

Dodge Challenger SRT Jailbreak

Da oltre 100 anni, il marchio #dodge incarna e diffonde lo spirito audace dei fratelli John e Horace Dodge, che fondarono il brand nel 1914. Ancora oggi, infatti, le #musclecar sono i fiori all’occhiello di Dodge e offrono prestazioni ineguagliabili in ciascuno dei segmenti in cui competono. Sotto i riflettori al MIMO un esemplare della Dodge Challenger SRT Jailbreak, la muscle car di serie più veloce, rapida e potente del mondo. La potenza del motore SRT a 8 cilindri da 6,2 litri è aumentata a 807 cavalli nella declinazione Jailbreak grazie a una nuova calibrazione del gruppo propulsore. La coppia è di 959 Nm a 4.800 giri, la velocità massima di 327 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h ferma il cronometro dopo 3,8”.

La dotazione della Challenger SRT Jailbreak è all’altezza delle sue prestazioni. Sono di serie ad esempio numerosi dispositivi specifici per ottenere il meglio delle prestazioni, garantendo accelerazione costante, il massimo dell’aderenza, una temperatura ottimale degli pneumatici posteriori, la gestione del flusso di carburante, la risposta dello sterzo.

Tutta la libertà di personalizzare la propria Challenger

“Jailbreak” significa, letteralmente, evasione. E Dodge Challenger SRT Jailbreak è davvero un modello che consente a ogni spirito libero di esprimersi, anche infrangendo le convenzioni: offre infatti la possibilità di accedere per la prima volta a combinazioni di colori inedite e una serie di opzioni esclusive personalizzate. Chi sceglie un modello Jailbreak può sbloccare combinazioni di colori precedentemente limitate e combinare le livree con sette opzioni per le strisce a contrasto che attraversano il corpo vettura, le ruote e i sedili, tra cui gli specifici sedili in pelle Hammerhead Grey Laguna. Non mancano sei opzioni per le pinze dei freni e quattro per i volanti, anche in pelle e Alcantara®, con logo SRT bianco, cinque finiture per i badge identificativi e, ancora, è possibile scegliere il colore delle cinture di sicurezza – tra opzioni quali Hammerhead Grey, seppia e Demonic Red – e dei tappetini, anche con accenti Hammerhead Grey. Inoltre, sul quadro strumenti è presente l’esclusivo badge Jailbreak.

RAM 1500 Limited Night Edition

Il nuovo Ram 1500 rappresenta il punto di riferimento senza compromessi per durata, tecnologia, efficienza e prestazioni, con caratteristiche mai offerte prima in un pick-up. Il suo motore HEMI® V8 da 5,7 litri eroga 395 CV e una coppia di 556 Nm a 3950 giri. Il #ram 1500 garantisce oltre 3.500 kg di capacità di traino, ed è stato progettato per svolgere ogni compito di traino e trasporto finalizzato anche alle leisure activities nel massimo comfort. Scegliere #ram 1500 significa non rinunciare a nulla: lusso, tecnologia sofisticata prestazioni, sicurezza e funzionalità ai vertici della categoria, stile inimitabile. Il design della carrozzeria mantiene le linee muscolose con una griglia anteriore più aggressiva e audace. Il passo e la cabina più lunghi conferiscono al veicolo proporzioni migliori per un comfort interno ancora maggiore e un’aerodinamica migliorata. Il design esterno è rifinito con una serie di accenti in nero stealth, tra cui il cofano sportivo, i badge, i cerchi da 22” e la sorprendente vernice perlata nero diamante.

Le emozioni continuano, e si amplificano, a bordo: l’abitacolo accoglie con materiali e accenti opulenti che mescolano cromo, pelle e acciaio inossidabile. I lussuosi sedili rivestiti in pelle sono caratterizzati da cuciture di pregio rifinite con eleganti impunture. Il guidatore e i passeggeri anteriori potranno accomodarsi su sedili captain chair con molteplici regolazioni e 3 livelli di riscaldamento e ventilazione. Tutti i passeggeri apprezzeranno e apprezzeranno il tetto panoramico elettrico che offre una spettacolare vista sul cielo e una maggiore illuminazione naturale.

Anche l’innovazione è di livello superiore grazie a una serie di tecnologie innovative, combinate con il sistema Uconnect® per offrire infotainment, navigazione e impostazioni del veicolo, tutto a portata di mano. Le caratteristiche high-tech includono un display touchscreen da 12 pollici completamente configurabile, e l’impianto audio più potente mai disponibile in un pick-up: 900 watt Harman Kardon® con 19 altoparlanti. Un sistema di cancellazione attiva del rumore e un vetro acustico riducono i suoni ambientali a livelli estremamente bassi, rendendo il Limited il #ram 1500 più silenzioso di sempre.