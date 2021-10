Dom Pérignon x Lady Gaga: ecco l’edizione limitata 2021

Questa è la storia di due creatori: da una parte Lady Gaga, dall’altra Dom Pérignon, nelle vesti del suo Chef de Cave Vincent Chaperon. Questa collaborazione ispirata nasce da una totale e condivisa convinzione nell’assoluta libertà creativa. Lady Gaga ispira gli altri a sognare, a sperimentare, a esprimersi. Dom Pérignon esplora continuamente i confini della creazione con ogni suo Millesimato, rivelando l’armonia di una natura in continua evoluzione, del clima e dei vincoli unici che ogni vendemmia porta con sé.

Questa collaborazione, annunciata per la prima volta nell’aprile 2021, si è già espressa attraverso una campagna pubblicitaria e una scultura in edizione limitata disegnata dall’artista americana. Portando avanti la ricerca creativa, Lady Gaga ora firma un’edizione limitata per Dom Pérignon Vintage 2010 e Rosé Vintage 2006, racchiusi in coffret esclusivi. La scia iridescente riflette il flusso e il movimento di un velo, ondulato e mutevole, il cui design è un’ode visiva alla creatività. Un impulso vitale.

Le Limited Edition di Dom Pérignon Vintage 2010 e Rosé Vintage 2006 create da Lady Gaga saranno acquistabili presso le migliori enoteche d’Italia e presso diversi punti vendita Rinascente. Saranno dedicate proprio a Dom Pérignon X Lady Gaga le vetrine degli store Rinascente di Firenze e Torino dal 9 al 22 novembre, di Milano Piazza Duomo dal 16 al 22 novembre e di Roma Via del Tritone dall’11 al 22 novembre. A partire dal 9 novembre e fino alla fine del 2021, le bottiglie in edizione limitata saranno disponibili anche attraverso lo shop online di rinascente.it

Dom Pérignon Vintage 2010

Ogni processo creativo ha i suoi vincoli, e per Dom Pérignon si tratta dell’annata: un impegno incrollabile a essere testimone della vendemmia di un solo e unico anno, qualunque sia la sfida.

L’annata 2010 si è rivelata una scommessa, vinta grazie all’intuizione e alla maestria. Al naso, Dom Pérignon Vintage 2010 evoca la freschezza di un giardino all’inglese dopo la pioggia e, al tempo stesso, una lussureggiante foresta tropicale. Ha una profondità terrosa che si afferma al palato, tracciando una presenza solida, accogliente.

Dom Pérignon Rosé Vintage 2006

Quando Dom Pérignon sceglie di essere Rosé, è in nome della libertà: la libertà di avventurarsi, di liberarsi dalle convenzioni per spingersi oltre i limiti della creatività. Nato da questo desiderio di osare, Dom Pérignon Rosé coglie lo splendore rosso del Pinot Noir nella sua primordiale radiosità e ne cattura l’energia vitale in un assemblaggio audace e deciso.

Il bouquet accattivante di Dom Pérignon Rosé Vintage 2006, maturo e profondo, prelude a un’onda avvolgente e al contempo croccante, decisa e succosa. Questa energia – venata di sensualità e mistero – ci porta al sorprendente finale, iodato e salino.