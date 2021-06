Donne e lavoro: il progetto Leocrema e Piano C

Nel 2021, anno di profonde sfide e cambiamenti, la storia della bellezza Made In Italy si pone un nuovo traguardo: Leocrema, brand storico italiano che da molti anni con successo, impegno e passione è al fianco delle famiglie e delle donne italiane, celebra un nuovo capitolo della sua storia.

Nata nei lontani ed effervescenti anni ‘50, Leocrema accende i riflettori sulla forza e il desiderio di ripresa del nostro Bel Paese, ponendo in essere azioni concrete a supporto di uno degli ambiti più problematici dei nostri tempi: il mondo del lavoro, soprattutto in relazione alle donne.

Nasce così il progetto Leocrema per le Donne, in collaborazione con Piano C, associazione milanese che da un decennio si occupa di riprogettazione professionale, formazione ed empowerment femminile.

Donne e lavoro un binomio da valorizzare – Il contesto pandemico ha evidenziato le criticità di un sistema-lavoro che necessita di essere innovato: si tratta di una trasformazione sociale, economica e culturale che ci vede tutti coinvolti e protagonisti. Le donne, che nel mondo del lavoro risultavano già – o meglio, ancora – penalizzate, riscontrano particolari difficoltà a muoversi con successo nel contesto odierno.

Leocrema crede tuttavia che un nuovo paradigma, più inclusivo e paritario, sia possibile. Scende quindi in campo per dare il suo contributo all’empowerment femminile perché la ripresa del mondo del lavoro parte anche dal credere in sé stesse, dal lavorare per migliorarsi e per imparare ad Amarsi, giorno per giorno, nella propria pelle.

“Per Leocrema, l’incontro con Piano C ha reso sin da subito evidente una comunione d’intenti: fare davvero la differenza nella vita delle donne. In un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo, credere nel cambiamento positivo è un atto di coraggio che dobbiamo a noi stesse.” dichiara Michela Catroppa, PR & Communication Manager di Leocrema. “Siamo orgogliosi di poter ricordare alle donne quanto sia importante amarsi, valorizzarsi e soprattutto trovare il coraggio di reinventarsi partendo dai propri punti di forza.”

“Piano C da sempre crede che la strada per il cambiamento sia fatta di incontri e di alleanze. La disoccupazione femminile è un’urgenza nazionale; si tratta di un bacino di capitale umano disperso che costituisce una perdita per le donne, per le famiglie e per l’intera società. Per questo noi di Piano C ci prendiamo cura delle competenze, del talento e dei desideri di queste donne.” dichiara Sofia Borri, Presidente di Piano C. “Collaborare in questo momento storico con un brand come Leocrema, che da 70 anni si pone come obiettivo proprio la cura delle donne, è per noi un importante segnale e un esempio di quelle alleanze virtuose che pongono le basi per un cambiamento reale.”

Leocrema sostiene il talento femminile – Con il progetto Leocrema per le Donne, il brand sostiene Piano C Factory, un percorso di riprogettazione professionale pensato per le donne disoccupate o maleoccupate, volto a valorizzare il talento femminile nel mondo del lavoro.