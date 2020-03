Doppio appuntamento con Italia’s Got Talent su TV8

Battute finali per Italia’s Got Talent: il talent show, targato TV8 e prodotto da Fremantle, torna questa settimana con un doppio appuntamento: domani, mercoledì 4 marzo, alle ore 21.30, l’ultima puntata di audizioni, mentre venerdì 6 marzo la finalissima in diretta dagli studi di Cinecittà di Roma.

Al tavolo dei giudici ritroviamo Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, mercoledì 4 marzo, confermata Lodovica Comello, che diventerà mamma tra poche settimane, e passerà il testimone ad Enrico Papi nella finale live di venerdì 6 marzo.

Al doppio appuntamento con Italia’s Got Talent, corrisponde anche un doppio Golden Buzzer, di cui possono usufruire ancora Federica Pellegrini e il pubblico per decretare gli ultimi due finalisti.

Anche questa settimana tanti talenti calcheranno il palco di Italia’s Got Talent per aggiudicarsi almeno 3 “sì” della giuria: dal giovanissimo violinista che improvviserà la sua esibizione, all’esilarante performance di un atleta che unirà il suo talento alla cucina.

Una compagnia di ballo porterà sul palco un messaggio sociale molto importante, quello dell’amore che si trasforma in ossessione, mentre un giovanissimo cantante si esibirà sulle note di “Never enough” dalla colonna sonora del film “The Greatest Showman”. Infine, un comico porterà un divertente monologo sul rapporto tra i social ed i giovani, ambientato nel 2089.

Al termine dell’ultima puntata di Audizioni il pubblico sarà chiamato a scegliere il dodicesimo e ultimo finalista attraverso il Golden Buzzer, che verrà svelato all’inizio della finale di venerdì 6 marzo. Durante la finale, sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decretare il vincitore della quinta edizione di Italia’s Got Talent.

