“Doraemon Story of Season” a settembre su PS4

DORAEMON STORY OF SEASONS arriverà sul mercato europeo anche per PlayStation 4 dal 4 settembre 2020. Ad annunciarlo, BANDAI NAMCO Entertainment Europe celebre sviluppatore e produttore di videogiochi.

Riunendo il franchise di Doraemon con la popolare serie di Story of Seasons, BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Marvelous Inc. e Brownies hanno dato vita a DORAEMON STORY OF SEASONS, in cui sarà possibile accompagnare il celebre gatto robotico del 22° secolo, Doraemon, oltre a Nobita Nobi e i suoi amici, in una piacevole avventura per creare e sviluppare una fattoria.

Con l’aiuto dei dispositivi di Doraemon, i giocatori potranno intraprendere tutte le attività tipiche di Story of Seasons. Potranno coltivare ortaggi, prendersi cura della fattoria, esplorare lo scenario, andare a caccia di insetti e molto altro. Potranno così sviluppare la città e la propria fattoria, mentre interagiranno e faranno amicizia con gli altri abitanti!