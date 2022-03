Double Love Bags di Motivi: il vero colpo di fulmine di stagione

Regine degli accessori firmati Motivi, già iconiche protagoniste delle collezioni del marchio, tornano le bag in nuove versioni coloratissime e con un occhio alla sostenibilità.

Le opzioni sono tante, realizzate in materiali in gran parte riciclati, puntano su colori saturi e brillanti, dal giallo sole al giallo chiaro, dal verde mela al verde acqua, dal blu passando per il bianco crema e il nero inchiostro.

I must-have? Sicuramente il nero, adatto a tutte le occasioni disponibile nella variante in ecopelle spazzolata con finitura glossy o matte, in alternativa per le più esigenti è disponibile la versione effetto saffiano, stampa lucertolina o a stampa cervo. Le novità continuano con nuovi modelli della PE22. L’Utility Bag mira alla funzionalità, una Tote con due pratiche zip laterali e una tasca centrale porta-tablet; da scegliere nella versione nero opaca o in una raffinata trama saffiano dai toni chiari.

Allure bon chic bon genre per la Just Bag, dalla forma trapezoidale con manico bombato e tracolla removibile. Compatta ed elegante, ha la chiusura a nottolino Double Love anche questa disponibile nella versione trama saffiano, nei toni crema e rosa e nella versione nera effetto spazzolato.

Riproposti nella palette di stagione i modelli iconici: Camera Bag, City Bag – anche in versione mini – Clutch per la sera, Wallet Bag, Vertical Bag dall’inedita forma rettangolare, Horizontal e Daily Bag.

A completare il look, anche le cinture en pendant e le calzature, studiate ad hoc per essere perfettamente abbinabili grazie a materiali e finiture gold e silver, tutte rigorosamente contraddistinte dal Double Love.