DR 1.0 EV: la compatta elettrica fatta pensata per la città

In DR la chiamano “Urban Revolution”. La DR 1.0 EV ha tutte le carte in regola per essere una perfetta alleata soprattutto nelle grandi città ma più in generale nei contesti urbani. Basti pensare che ha 4 comodi posti in appena 3,20 mt. Senza tralasciare l’autonomia: DR dichiara infatti ben 294 km nel ciclo urbano e 210 km in quello misto, con possibilità di extended range in caso di necessità.

Esteticamente spiccano la calandra frontale, in perfetto family feeling DR, i cerchi in lega da 15”, i DRL ed i fari posteriori a Led. È possibile, inoltre, personalizzarla con l’allestimento POP (optional a € 600) in cui spicca il numero 1 sulle fiancate ed un grande punto esclamativo sul cofano.

In perfetta filosofia DR, la dotazione di serie è ricchissima: climatizzatore, infotainment da 9,7” con Android Auto ed Apple CarPlay, wireless smartphone charger, sistema keyless.

L’abitacolo è caratterizzato da materiali e finiture di pregio. Diversi inserti cromati contribuiscono a conferirgli un look molto POP. Quattro comode sedute ergonomiche rivestite in tessuto con il sedile del guidatore regolabile elettricamente.

Il pacco batterie, che sfrutta la tecnologia ternaria di ultimissima generazione (litio-ferro-fosfato), ha una capacità di 31 Kwh (garanzia di 8 anni) con ottimi tempi di ricarica: 4 ore per la slow con corrente a 6 Kwh e 35 minuti per la fast con corrente fino a 40 Kwh.

La DR 1.0 EV viene proposta in un unico allestimento full-optional al prezzo di 25.900 euro. Per un breve periodo, è disponibile in offerta lancio a 24.900 euro. Grazie agli incentivi statali, si può scendere fino ai 21.900 euro per l’acquisto di questo modello senza rottamazione.