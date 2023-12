DR 6.0: voyager SUV per famiglie

E’ l’ammiraglia di DR, brand molisano che nei primi sette mesi del 2023 ha quasi raddoppiato le immatricolazioni rispetto all’analogo periodo 2022, arrivando a una quota dell’1,71% del mercato nazionale. Parliamo di DR 6.0, SUV dalle dimensioni importanti, caratterizzato da una dotazione di serie ricca, e disponibile in un unico allestimento come è nella filosofia della Casa. Noi l’abbiamo provato.

Partiamo dall’estetica. DR 6.0 si caratterizza per il suo design frontale, che è dominato da una calandra esagonale ampia, posizionata tra i due proiettori affilati e le luci fendinebbia a forma di gemma. Il muso del veicolo è robusto, con due larghe nervature che si estendono verso il parabrezza. Le fiancate presentano un disegno distintivo lungo la linea di cintura e il battitacco, evidenziato da due rilievi che valorizzano la generosa area vetrata. La parte posteriore è caratterizzata da una striscia a LED, e il portellone automatico presenta un distintivo incavato nella sua parte inferiore. Il lunotto leggermente inclinato è sovrastato da uno spoiler. Inoltre, il tetto in cristallo è incluso di serie.

All’interno le finiture sono ben fatte. Superfici morbide, un bel design della plancia, inserti in simil-alluminio qua e la, creano un ambiente accattivante. La plancia, che si sviluppa orizzontalmente, si contraddistingue per la presenza di un quadro strumenti digitale da 7 pollici. Il posto di guida, regolabile elettronicamente, è alto, e gli strumenti sono facilmente raggiungibili. L’infotainment da 12,3″ è compatibile con Apple CarPlay a Android Auto, ma non in modalità wireless. Al di sotto del display sono disposti i comandi per la gestione dell’infotainment e la regolazione della climatizzazione. Nella zona del tunnel è posizionata la leva del cambio automatico e il sistema di ricarica a induzione dello smartphone. Sotto al bracciolo centrale un ampio vano portaoggetti con paratie mobili e un portabibite a due posti. Molto buoni i materiali utilizzati per gli interni, che sottolineano l’ambizione premium del brand. Nel quadro generale spiccano le cuciture a contrasto: un ulteriore segno distintivo dell’auto. Ampio il vano di carico, che va da 380 a 1.700 litri, con i sedili posteriori abbassati.

Al volante, il comfort di marcia è davvero alto. DR 6.0 sfrutta le sospensioni posteriori con schema Multi-Link con barra antirollio e può contare sulla spinta del 4 cilindri Turbo da 1,5 litri a doppia alimentazione, benzina e GPL, da 149 CV, con tecnologia Termo Hybrid per ridurre i consumi. Il cambio automatico CVT a 9 rapporti è estremamente confortevole e garantisce passaggi di marcia fluidi. DR 6.0 è una mangiachilometri, comoda e silenziosa, anche se tradisce qualche fruscio di troppo a velocità elevate. L’abitabilità è buona anche per i tre passeggeri dei sedili posteriori che offrono con sedute molto comode a cui si aggiunge, per i sedili anteriori, l’optional del riscaldamento.

La DR 6.0 benzina-GPL è disponibile in 6 colorazioni e ha un listino di 31.400 euro. La variante con la sola alimentazione a benzina da 154 CV ha un listino di 29.900 euro.