DR official back sponsor dell’ U.S. Lecce

DR Automobiles Groupe e U.S. Lecce affronteranno insieme la prossima stagione di Serie A. Il marchio di Isernia, in forte ascesa nel mercato automotive, sarà infatti nuovo back sponsor di maglia. Questa collaborazione segna l’inizio di una nuova era per entrambe le realtà, combinando le forze di due storie uniche.

Sebbene abbiano sviluppato la propria identità in ambiti diversi, DR Automobiles Groupe e U.S. Lecce condividono un denominatore comune fondamentale: la passione. Per un milione di tifosi giallorossi, la passione è ciò che rende ogni domenica una giornata speciale, facendo battere i cuori per la propria squadra.

La decisione di DR Automobiles Groupe di sostenere U.S. Lecce attraverso questa partnership è un segno tangibile del profondo legame che la società automobilistica ha con la città di Lecce e la sua gente. Entrambe le realtà sono radicate nella comunità e rappresentano valori di determinazione, impegno e resilienza.