DRAGON QUEST MONSTERS: il Principe Oscuro – disponibile su Steam e mobile

SQUARE ENIX ha recentemente annunciato il lancio di “DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe Oscuro” per PC (Steam) e dispositivi mobile (iOS e Android), portando gli appassionati di giochi di ruolo in un’avventura epica ricca di sfide e misteri. Il gioco include tutti i DLC già pubblicati nella Deluxe Edition digitale per Nintendo Switch, offrendo ai giocatori un’esperienza completa e avvincente.

“DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe Oscuro” segue la storia di Psaro, il principe dei demoni, che è affetto da una maledizione per cui non può fare del male ai mostri. Per questo motivo dovrà diventare un domamostri, così da reclutare e combattere insieme a loro nelle varie ambientazioni del fantastico mondo di Nadiria.

Una delle caratteristiche più interessanti del gioco è il sistema avanzato di sintesi, che permette ai giocatori di creare nuove combinazioni di mostri, sbloccando così oltre 500 creature differenti, dalle più iconiche della serie a nuove e affascinanti creature. Inoltre, con le “Risse a raffica”, un match a velocità automatica, i giocatori possono mettere alla prova le proprie abilità in una modalità sfida a giocatore singolo in 30 match consecutivi.