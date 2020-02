Dragon Quest of the Stars è ora disponibile per iOS e Android

Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che il GdR di successo per dispositivi mobile DRAGON QUEST OF THE STARS è ora disponibile in tutto il mondo su App Store e Google Play.

Dopo che la versione giapponese ha superato i 20 milioni di download, SQUARE ENIX ora invita i nuovi giocatori di tutto il mondo a partire per un viaggio intergalattico e fermare la distruzione di pianeti e mondi interi.

Durante la loro avventura in questo GdR per dispositivi mobile, i giocatori esploreranno un pianeta e affronteranno dei mostri in emozionanti battaglie a turni da soli o insieme ai loro amici. I personaggi inclusi in questo gioco sono basati sull’incantevole stile di DRAGON QUEST. Caratteristiche principali del gioco:

· Una modalità multigiocatore fino a quattro giocatori: parti all’avventura e porta a termine delle missioni insieme a giocatori di tutto il mondo.

· Sistema di battaglia strategico a turni: usa delle potenti magie e abilità per fare delle combo e cambiare le sorti della battaglia.

· Personalizzazione dei personaggi: crea personaggi unici basati sui design del celebre artista Akira Toriyama (serie DRAGON QUEST, CHRONO TRIGGER®, DRAGON BALL) e cambia il loro aspetto con vari tagli di capelli ed equipaggiamento. I giocatori potranno anche cambiare le loro vocazioni a mano a mano che avanzeranno nel gioco per personalizzare ancora di più i loro personaggi.

· Comandi touch intuitivi: esplora il pianeta con dei comandi ottimizzati per dispositivi mobile.

· Timbri divertenti: usa dei timbri illustrati dal celebre artista Kanahei per esprimerti e comunicare con i tuoi amici.

A partire da oggi, i giocatori che scaricano il gioco potranno divertirsi con delle ricompense e delle campagne per festeggiare l’uscita della versione globale:

· Estrazione gratuita: la prima estrazione di 10-Lucky Chest per ottenere delle armi e dei pezzi d’equipaggiamento rari sarà gratuito per tutti i giocatori.

· Missione regalo per festeggiare l’uscita della versione globale: una missione speciale per festeggiare l’uscita della versione globale del gioco sarà disponibile e permetterà ai giocatori di ottenere delle ricompense.

· Bonus d’accesso della versione globale: i giocatori riceveranno dei preziosi oggetti di gioco effettuando l’accesso quotidianamente.

· Mappe del tesoro della versione globale: i giocatori potranno ricevere delle ottime ricompense portando a termine delle missioni nella mappa del tesoro della versione globale.

· EXP bonus nelle missioni della storia e nelle missioni secondarie: per un periodo limitato, i giocatori guadagneranno punti EXP doppi nelle missioni della storia e in quelle secondarie.

È inoltre possibile acquistare degli Starter Pack esclusivi della versione globale, che includono attrezzatura molto utile e preziosi oggetti di gioco. I nuovi giocatori potranno anche approfittare di una promozione di durata limitata sulle Gem.

La versione globale di DRAGON QUEST OF THE STARS è sviluppata e gestita da KOEI TECMO GAMES CO., LTD. e KOEI TECMO SINGAPORE Pte. Ltd.

DRAGON QUEST OF THE STARS è disponibile come applicazione gratuita (con acquisti in-app) su App Store e Google Play.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0