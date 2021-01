Dreamers: ecco il nuovo gioco di PlaySys

PlaySys presenta ufficialmente il suo nuovo titolo, DREAMERS, che porterà i giocatori in un open-world; le avventure, in 3D, saranno caratterizzate da gameplay diversi, con le emozioni dietro l’angolo. Il titolo, primo per console dello studio milanese, arriverà nella seconda metà di questo 2021 per PlayStation e per altre console.

Il gioco si apre con una lettera misteriosa, che vi porterà ad affrontare una serie di avventure in un mondo ancora inesplorato. Un mondo in cui ci saranno avversità, momenti di incertezza ed emozioni sorprendenti, perché il viaggio che siete invitati ad intraprendere non vi porterà nei posti in cui vi aspettate di arrivare.

DREAMERS, è un’avventura 3D con open world guidato, caratterizzato da un gameplay poliedrico che si estende su diversi territori proponendo numerosi incontri con personaggi, enigmi e svariati sottogiochi. Primo gioco per console dello studio milanese, DREAMERS promette di trasportare emotivamente i giocatori in un mondo fantastico e curato sotto tutti gli aspetti.

Gran parte del gioco si svolge in sinlge-player ma ci sarà la possibilità di usare il multi-characters cooperativo in specifici ambienti. Saranno presenti puzzle ambientali e sfide di tanti tipi, veicoli da guidare e potenziare in stile mobile game, così come una vasta mappa da scoprire, oggetti da collezionare e quest da portare a termine.

Tutti questi elementi sono stati pensati e definiti nel dettaglio con attenzione, per dare al pubblico di videogiocatori un prodotto unico nel suo genere, un gioco alla portata di tutti, senza barriere di difficoltà e senza game over, che possa offrire emozioni a un pubblico nostalgico e, allo stesso tempo, proporre un’esperienza moderna per i giocatori alle prime armi.