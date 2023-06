Drivalia e turismo in Puglia: 300 nuove EVO 3 nella flotta di auto a noleggio

La Puglia si conferma una delle mete turistiche più ambite dell’estate, e per agevolare gli spostamenti dei visitatori in questa meravigliosa regione, Drivalia, la società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, ha deciso di ampliare la sua flotta di vetture a noleggio con l’aggiunta di 300 EVO 3, il City Suv del Gruppo DR.

Il Gruppo CA Auto Bank ha stretto una partnership strategica con il Gruppo DR di Macchia d’Isernia, e l’arrivo delle nuove vetture rappresenta un ulteriore passo avanti in questo percorso di espansione. La linea EVO si caratterizza per la sua semplicità, concretezza, praticità e affidabilità, rendendola la scelta ideale per coloro che vogliono godersi la bellezza della Puglia in totale comfort.

Le 300 EVO 3 saranno disponibili presso i Drivalia Mobility Store presenti in tutta la regione, permettendo ai turisti di noleggiare un veicolo direttamente sul posto e iniziare la loro avventura alla scoperta dei luoghi più suggestivi della Puglia. Dai trulli di Alberobello al maestoso promontorio del Gargano, dalle affascinanti Murge al suggestivo Salento, queste auto offriranno la possibilità di esplorare la regione in tutta libertà e comodità.

La decisione di aumentare la flotta di vetture a noleggio arriva in risposta alla crescente domanda di questo servizio durante i mesi estivi. Secondo gli ultimi dati disponibili, la Puglia è la prima regione del Sud Italia per arrivi turistici, confermandosi una meta ambita sia a livello nazionale che internazionale. Nel 2022, la regione ha registrato una ripresa notevole, superando i livelli pre-pandemici, grazie soprattutto al ritorno dei turisti stranieri. Rispetto al 2019, gli arrivi sono aumentati del 8,5%, mentre le presenze dall’estero hanno registrato un aumento del 11%.

L’ampliamento della flotta di Drivalia è quindi un’importante iniziativa per promuovere ulteriormente i flussi turistici verso la Puglia e garantire un servizio di noleggio auto di qualità ai visitatori. Inoltre, l’innovativo motore 1.5 bifuel delle EVO 3, che combina le alimentazioni benzina e GPL, garantisce una lunga autonomia di percorrenza a bassi consumi, offrendo un’opzione eco-sostenibile per gli spostamenti dei turisti nella regione.