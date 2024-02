Drivalia lancia Future Lease: il noleggio a lungo termine ispirato all’economia circolare

Drivalia espande ulteriormente la sua piattaforma Future, pensata per dare nuova vita a veicoli provenienti da servizi di noleggio, introducendo Future Lease, una nuova opzione che permette di avviare un contratto di noleggio a lungo termine su una gamma selezionata di auto provenienti da contratti di noleggio o abbonamento preesistenti.

Destinata a privati, liberi professionisti e PMI, Future Lease fa il suo debutto oggi in Italia. In questa prima fase, Drivalia Future Lease coinvolge circa 1.000 unità, con un massimo di 25.000 km percorsi e una data di immatricolazione non superiore ai 24 mesi. Drivalia garantirà rapidi tempi di consegna per assicurare una soluzione immediata di mobilità ai clienti che sceglieranno questa formula di noleggio. È quindi l’occasione ideale per provare le nuove motorizzazioni ibride ed elettriche, riducendo costi e rischi legati alla proprietà.

I noleggi di Drivalia Future Lease hanno una durata standard di 36 mesi, con la possibilità di ridurla a 24 mesi pagando una fee aggiuntiva, o di estenderla a 48 mesi con un risparmio sul canone. Si potrà inoltre scegliere un chilometraggio di 20.000 o 30.000 km/anno. I clienti beneficeranno di una suite di servizi completa: dalla RCA alla polizza Incendio e Furto, dalla riparazione danni alla manutenzione ordinaria e straordinaria, fino all’assistenza stradale.

Accedere all’offerta è molto semplice: sul sito drivalia si possono visualizzare le schede dettagliate di ciascuna vettura, selezionare quella di proprio interesse e procedere alla fase di acquisto o noleggio, dando così il via a un nuovo ciclo di vita dell’auto scelta. Prossimamente verranno inaugurati anche in Italia i primi Future Store, ampi spazi espositivi – analoghi a quelli già presenti in Finlandia, Norvegia e Repubblica Ceca – dove i clienti potranno recarsi per esaminare ed acquistare i veicoli dal vivo.