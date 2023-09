DS 3 ESPRIT DE VOYAGE: una Collezione estremamente raffinata

Dopo DS 4, DS 7 e DS 9, la Collezione ESPRIT DE VOYAGE completa la gamma con DS 3.

DS 3 ESPRIT DE VOYAGE si fa notare per gli interni luminosi in Grigio Ghiaia, dove il cruscotto rivestito in pelle Nappa è abbellito dalla distintiva goffratura ESPRIT DE VOYAGE. Questo design unico cattura il desiderio di condividere l’arte automobilistica di DS, nata a Parigi. Il motivo riproduce l’immagine dell’Europa con raggi che si irradiavano da un “Clou de Paris”, simboleggiando il luogo di nascita di questa collezione: il DS DESIGN STUDIO PARIS.

I sedili offrono un’elegante finitura bimateriale con tessuto Luxembourg e pelle Nappa Grigio Ghiaia. Su richiesta, è possibile optare per sedili in pelle pieno fiore Nero Basalto.

Inoltre, i battitacco anteriori sono adornati dalla mappa iconica che rappresenta la firma della collezione ESPRIT DE VOYAGE, mentre i bordi dei tappetini sono in Grigio Perla, in perfetta sintonia con gli interni. L’headliner in Grigio Perla accentua ulteriormente la luminosità dell’abitacolo. Il rivestimento in Grigio Ghiaia delle porte completa l’atmosfera vivace degli interni.

Esternamente, la personalizzazione ESPRIT DE VOYAGE dona un tocco speciale alle porte anteriori, mentre le calotte degli specchietti sfoggiano un motivo esclusivo inciso al laser, reinterpretato per evocare movimento e aerodinamicità, rappresentando così il simbolo del viaggio. La parte anteriore del veicolo è caratterizzata dal DS WINGS Nero lucido e da una griglia, anch’essa in Nero lucido, adornata con dettagli cromati.

I cerchi KYOTO da 18″, esclusivi della collezione ESPRIT DE VOYAGE, presentano una finitura diamantata in Grigio Antracite con un rivestimento opaco.

Basata sull’allestimento RIVOLI, DS 3 ESPRIT DE VOYAGE offre il sistema Keyless entry and Go, il sistema multimediale DS IRIS con navigazione 3D connessa, insieme a pacchetti opzionali che includono sedili anteriori riscaldati, bracciolo centrale anteriore, specchietto interno auto-oscurante senza cornice, alette parasole con specchietto di cortesia illuminato a LED, vano piedi illuminato, vetri posteriori oscurati e luci posteriori a LED.

DS 3 ESPRIT DE VOYAGE è disponibile con una gamma completa di motorizzazioni: 100% elettrica (115 kW / 156 CV e batteria da 54 kWh per un’autonomia di 402 chilometri nel ciclo WLTP), benzina PureTech da 130 CV e Diesel BlueHDi da 130 CV, entrambi dotati di cambio automatico a 8 rapporti.

La scelta dei colori è ampia, con sei opzioni bicolore, tra cui Grigio Platino, Bianco Assoluto, Grigio Cristallo, Grigio Artense, Grigio Première e Rosso Diva, abbinati al tetto Nero Perla, e tre opzioni monocolore: Grigio Platino, Nero Perla e Bianco Assoluto.