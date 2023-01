DS 7 E-TENSE accompagna i migliori influencer alla Paris Fashion Week dal 2019

Partner ufficiale della Paris Fashion Week dal 2019, DS Automobiles è anche in scena con una flotta di DS 7 E-TENSE per accompagnare giornalisti, influencer e talenti in giro per la capitale della moda per le sfilate Moda Uomo e Haute Couture Autunno-Inverno 2023/2024.

Durante questi due momenti salienti dell’anno, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode invita numerosi influencer internazionali che contano diversi milioni di follower sulle loro piattaforme principali. Attraverseranno Parigi da uno spettacolo all’altro in modalità a zero emissioni, godendo del comfort unico e del savoir-faire di Nuovo DS 7 dotato di trasmissioni con tecnologia ibrida plug-in E-TENSE.

Fin dal suo lancio, DS Automobiles ha posto l’elettrificazione al centro della sua strategia di vendita di una gamma elettrificata al 100% dal 2019. Con nuove DS 3 E-TENSE, DS 4 E-TENSE, nuovo DS 7 E-TENSE e DS 9 E-TENSE ibride plug-in 100% elettriche da 225 a 360 cavalli, ogni DS può essere acquistata con una trasmissione elettrificata. Dal 2024, ogni nuovo modello del marchio sarà solo elettrico al 100%.