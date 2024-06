DS 7 VAUBAN: l’ibrido plug-in mette la corazza

DS Automobiles ha svelato una nuova versione speciale della sua DS 7 E-Tense 4×4 300 ibrida plug-in con il nome DS 7 VAUBAN. La DS 7 VAUBAN è un veicolo blindato lungo 4,59 metri, derivato dalla DS 7 E-TENSE 4×4 300. Un veicolo è rinforzato con materiali leggeri e resistenti, tra cui aramidi, fibre HPPE (polietilene ad alte prestazioni), acciaio rinforzato e vetri di sicurezza, per garantire una protezione di livello VPAM 4 (resistente ai proiettili). Progettata per offrire un’elevata efficienza sia in termini di sicurezza che di comfort, la blindatura aggiunge solo 164 kg al peso complessivo, influenzando minimamente la manovrabilità della vettura.

La DS 7 VAUBAN mantiene uno spazio di frenata pari a quello della DS 7 E-TENSE 4×4 300, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h che richiede solo 0,2 secondi in più, passando da 5,9 a 6,1 secondi. La manovrabilità del veicolo, come nel modello originale, è garantita dal sistema di sospensione attiva DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, comandato da una videocamera, e dal raggio di sterzata di 10,45 metri, un parametro di riferimento nel segmento dei SUV premium.

Frutto di una nuova collaborazione tra il Gruppo WELP e DS Automobiles, la DS 7 VAUBAN è interamente costruita in Francia, assemblata nello stabilimento di Mulhouse e quindi trasformata da WELP France a Hérimoncourt, a seguito dell’acquisizione di parte di un ex sito Stellantis.

“La DS 7 VAUBAN è un veicolo speciale protetto frutto della nostra collaborazione con WELP, uno dei massimi specialisti nella conversione di veicoli protetti a livello mondiale. La DS 7 VAUBAN è studiata per una clientela particolarmente esigente, che desidera la classe e il comfort delle vetture targate DS Automobiles e al tempo stesso soluzioni collaudate contro eventuali attacchi. Siamo orgogliosi di poter offrire un prodotto simile nella nostra gamma.”

Olivier François, CEO di DS Automobiles