DS 9 sfila alla Paris Fashion Week

Un esemplare unico sta girando per le strade di Parigi. Vestita con un abito con milioni di riflessi finemente perlati, una DS 9 è protagonista delle sfilate della settimana dedicata alla Haute Couture parigina.

Basato su un interno DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI + OPERA Art Rubis, questo prototipo è decorato con un colore dagli effetti elettrizzanti. Drappeggiato in una pellicola colorata che mescola glitter dorati e particelle di perle, la carrozzeria diffrange la luce per riflettere i componenti dell’arcobaleno. Inizialmente gialla, DS 9 vede la sua sfumatura tenera verso il blu navy o il rosso-arancio a seconda dell’angolazione degli sguardi.

Concepito per stravolgere i codici della grande berlina di serie, questo colore presenta un effetto dicroico che rende ancora più scultoree le linee di DS 9, accentuandone gli spigoli vivi e sottolineando l’evoluzione delle sue curve morbide.

“Abbiamo cercato di creare un look inaspettato per una grande berlina statutaria come DS 9. Puntando sui codici dell’Haute Couture e dei luoghi parigini dedicati all’arte contemporanea come il Palais de Tokyo, abbiamo disegnato una tonalità dagli effetti elettrizzanti. A seconda dell’angolo, la percezione cambia per riflettere le componenti dell’arcobaleno. Questo approccio fa parte anche di un approfondito lavoro di ricerca e sviluppo sulle sfumature del futuro.” – ha commentato Vincent Lobry, Stilista Colori e Materiali DS Automobiles.