DS Automobiles alla conquista del titolo in Formula E

Vettura iconica tra i concorrenti del campionato mondiale ABB FIA Formula E, la DS E-TENSE FE21 del team DS TECHEETAH ha svelato il suo nuovo design per l’ottava stagione giovedì 25 novembre durante una sessione di guida sul circuito di Alès (Francia).

Questa nuova livrea nera e oro rielaborata dal DS DESIGN STUDIO PARIS di DS Automobiles è stata presentata dal francese Jean Eric Vergne – incoronato con due titoli “Piloti” nel 2018 e nel 2019 – e dal portoghese António Félix da Costa – campione nel 2020 – che rimangono i piloti ufficiali della squadra.

Con due doppi titoli (“Piloti” e “Costruttori”) nell’ABB FIA Formula E World Championship durante le stagioni 2018/2019 e 2019/2020, DS Automobiles e TECHEETAH sono lieti di continuare la loro partnership nella stagione 8 con una nuova organizzazione. Così, Mark Preston diventa CEO di TECHEETAH e Thomas Chevaucher, già Direttore di DS Performance, assume il ruolo di Team Principal.

Thomas Chevaucher, Direttore di DS Performance e Team Principal di DS TECHEETAH:

“Questa organizzazione adottata all’interno della squadra non cambia il nostro obiettivo principale di vincere nuovi titoli. Grazie a questa nuova struttura, siamo più concentrati che mai sulla concorrenza e questo è tutto ciò che conta per DS TECHEETAH e DS Automobiles! “

Mark Preston, CEO di TECHEETAH:

“Le corse automobilistiche richiedono molto di più, che non solo gli aspetti tecnici. Per creare un futuro sostenibile per TECHEETAH, penso che sia arrivato il momento per concentrare i miei sforzi sulla crescita futura del team e su quella della Formula E.”

Béatrice Foucher, CEO di DS Automobiles:

“L’impegno di DS Automobiles per la Formula E è un fattore importante nella nostra strategia di elettrificazione, che ci porterà a offrire nuovi modelli esclusivamente elettrici al 100% a partire dal 2024. Le qualità degli uomini e delle donne di DS Performance sono state dimostrate dalla conquista di due doppi titoli per due anni di fila e un record di nove vittorie con le nostre monoposto di seconda generazione, cosa che nessun altro produttore ha fatto. Usiamo la Formula E come laboratorio permanente per trasmettere esperienza e know-how ai nostri modelli E-TENSE di produzione e vogliamo continuare a supportare lo sviluppo di questa disciplina 100% elettrica per rafforzare la reputazione di DS Automobiles in tutti i continenti. “

António Félix da Costa, campione di Formula E nel 2020:

“Questo periodo dell’anno è sempre molto eccitante! Abbiamo lavorato molto con gli ingegneri, i meccanici e tutto il team per avere le migliori possibilità di vincere gare e vincere nuovi titoli! La nuova livrea è stupenda e non vedo l’ora di tornare in pista con questa squadra con cui sono da tre stagioni ormai e che considero una famiglia! “

Jean-Éric Vergne, campione di Formula E nel 2018 e nel 2019:

“Sono davvero molto felice di partire per una nuova stagione con questa squadra. Abbiamo lavorato duramente negli ultimi mesi e tutti sono molto motivati ​​a riconquistare la nostra posizione di leadership l’anno prossimo. Mi aspetto una grande competizione e faremo di tutto per avere la nostra migliore stagione in Formula E! “

A seguito di questa presentazione, il team DS TECHEETAH si recherà ai test ufficiali pre-stagionali a Valencia (Spagna) dal 29 novembre al 2 dicembre 2021. Successivamente, le vetture verranno spedite a Diriyah (Arabia Saudita) per la prima gara dell’ottava stagione che si svolgerà il 28 gennaio 2022.