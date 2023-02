DS AUTOMOBILES celebra la gastronomia francese con Julien Dumas

Espressione di arte e raffinatezza, allo stesso modo della cultura e della moda, l’alta gastronomia è uno dei simboli dello stile di vita francese e rappresenta un territorio premium in linea con il Brand. L’esclusivo programma ONLY YOU PRIVILEGE, DS Automobiles mantiene un chiaro interesse nella cucina per sostenere progetti esclusivi e premium.

DS Automobiles nomina Julien Dumas suo ambasciatore in cucina

Dal 2010, il pasto gourmet francese è stato registrato come patrimonio culturale immateriale dall’UNESCO. Il piacere del gusto, l’armonia tra l’uomo e i prodotti della natura, la scelta accurata dei piatti, le numerose ricette, i grandi prodotti i cui sapori si intersecano tra loro, l’accostamento di piatti e vini, lo stile della tavola e il linguaggio ad hoc del corpo durante la degustazione sono identificativi di condivisione e di apprezzamento.

Per sostenere questo impegno, Julien Dumas diventa ambasciatore della cucina di DS Automobiles. Chef stellato – che lavora per il ristorante Bellefeuille nell’hotel Saint James Paris – offre una cucina stagionale dedicata alla natura.

Julien Dumas privilegia rapporti diretti con i suoi fornitori: orticoltori, pescatori e allevatori, sostenendo l’autenticità dei prodotti a km zero e la massima qualità grazie alla ricerca delle migliori materie prime offerte dal territorio francese.

Oltre ad essere ambasciatore della cucina di DS Automobiles, Julien Dumas guida una nuova DS 7 E-TENSE Plug-In Hybrid.

“Apprezzo molto l’approccio di DS Automobiles al futuro – ha dichiarato – sia per la passione legata al tema del viaggio che per lo sviluppo della tecnologia come parte della transizione energetica. Se traduco questi valori nel mio campo allora sono i pilastri della cucina che vorrei: stagionale e vicina all’ambiente. Proprio come DS Automobiles, lavoro a stretto contatto con gli artigiani. Ho coltivato il mio orto e sono molto legato al mare. Nel mio menù, racconto le storia dei miei viaggi tra città e mare tra i prodotti che più li rappresentano. Questi viaggi sono sempre una nuova esperienza che amo condividere”.