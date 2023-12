DS Automobiles: ecco le idee regalo della boutique lifestyle

DS Automobiles propone una gamma esclusiva di articoli raffinati ed eleganti, pensati per arricchire la vita quotidiana degli amanti del Brand.

Alla ricerca dell’esclusività, gli amanti del Brand potranno trovare tra gli accessori di pelletteria firmati DS Automobiles borse e valigie: borsa 48H, porta-documenti, pochette. Questi pezzi unici realizzati in Francia e in vera pelle incarnano l’eleganza e l’attenzione ai dettagli presente in ogni creazione di DS Automobiles.

Per gli appassionati di auto, la boutique Lifestyle presenta un’ampia scelta di modelli in scala che riproducono fedelmente la gamma passata e attuale. Questa collezione si arricchisce delle speedforms caratterizzate dai concept DS AERO SPORT LOUNGE (62 euro) e DS E-TENSE PERFORMANCE (78 euro). Una DS 19 del 1959 è disponibile anche nel formato grande 1/12 (180 euro).

Tra i capolavori proposti da DS Automobiles, la culinary bag e la picnic bag sono disponibili su ordinazione per tutti gli amanti della gastronomia. Disegnate dal DS DESIGN STUDIO PARIS e realizzate da La Malle Bernard, questi oggetti di DS Automobiles simboleggiano l’arte del viaggio alla francese. Ideate secondo le esigenze dello chef stellato Julien Dumas, ambasciatore gastronomico di DS Automobiles concentrano il miglior know-how della pelletteria di lusso in una edizione ultra limitata di dieci pezzi. La culinary bag e la picnic bag sono proposte al prezzo di 4 000 e 5 000 euro e prenotabili presso La Malle Bernard, il più antico artigiano produttore di bauli ancora in attività in Francia e Entreprise du Patrimoine Vivant francese.

La Boutique Lifestyle DS Automobiles è più di una semplice collezione di articoli; è un invito a vivere l’eccellenza ogni giorno. Con un’offerta variegata che spazia dall’abbigliamento agli accessori e agli oggetti di uso quotidiano, ogni prodotto illustra perfettamente i codici e i valori di DS Automobiles.