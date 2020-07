DS Automobiles partner della Paris Fashion Week

Fin dalla sua creazione, il marchio DS Automobiles lavora a fianco delle più grandi Case riconosciute per il loro savoir-faire. I migliori artigiani, specialisti della pelletteria, del piumaggio, del cristallo hanno collaborato con le equipes del DS Design Studio Paris nel confezionamento degli interni delle auto DS. Queste opere sono diventate delle fonti di ispirazione per gli abitacoli di DS 3 Crossback, DS 7 Crossback, DS 9 e per le future creazioni del brand.

L’attitudine al fashion è sempre stata, in effetti, un elemento distintivo del Marchio. Per questo, in occasione della presentazione delle collezioni Uomo Primavera-Estate 2021, DS Automobiles diventa Partner ufficiale della Paris Fashion Week e svela uno shooting fotografico inedito che ha come protagonisti la scena emergente della moda e i modelli elettrificati E-TENSE.

Battezzato “Un Autre Regard”, questo lavoro è nato dall’incontro tra universi creativi differenti, legati dallo stesso spirito di avanguardia, facendo eco agli scatti fatti della fotografa Sarah Moon che ritraevano la SM di 50 anni fa. Oggi invece è il fotografo Paul Franco a immortalare, con cinque tavole nei giardini del castello di Château de Bizy, le DS 3 CROSSBACK E-TENSE, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 e DS 9 E-TENSE. Riconosciuti dalla Federazione francese della Haute Couture e della Moda come marchi emergenti, BLUE MARBLE, Boramy Viguier, EGONlab, Germanier e Mansour Martin hanno proposto delle interpretazioni emblematiche del loro lavoro.

L’edizione “Un Autre Regard” sarà diffusa principalmente sulla pagina Instagram @DS_Official tra il 9 e il 13 luglio, durante la Paris Fashion Week. Sarà proposta anche una tiratura cartacea in edizione limitata.