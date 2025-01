DS Automobiles: una nuova offerta esclusiva per i neopatentati

Con l’inizio del nuovo anno, è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada, che ha introdotto numerose modifiche importanti, tra cui cambiamenti significativi nelle restrizioni per i neopatentati. Queste nuove normative si applicano per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, ampliando le limitazioni precedenti. Fino all’anno scorso, infatti, i neopatentati non potevano utilizzare auto con una potenza specifica (rapporto peso/potenza) superiore a 55 kW/t e una potenza massima di 70 kW (pari a 95 CV). Questa restrizione limitava le opzioni di acquisto, costringendo molte famiglie a procurarsi una seconda vettura.

Il nuovo Codice della Strada, tuttavia, innalza la potenza specifica a 75 kW/t (101,9 CV per tonnellata) e stabilisce una potenza massima complessiva di 105 kW (142 CV), applicabile anche a vetture elettriche o ibride plug-in. Per le auto completamente elettriche, il limite di potenza si alza fino a 250 kW (340 CV). Questi cambiamenti aprono le porte a un’ampia gamma di veicoli adatti anche ai neopatentati, senza rinunciare a comfort e versatilità, come nel caso delle auto firmate DS Automobiles.

Tra le vetture che rispettano i nuovi requisiti, troviamo il SUV urbano DS 3, disponibile in versioni Hybrid ed E-TENSE, la berlina premium DS 4 con motorizzazioni ibride e diesel, e il DS 7 BlueHDi, un C-SUV di classe superiore che garantisce il massimo in termini di comfort, innovazione e sicurezza. Grazie a tecnologie all’avanguardia e un design distintivo, DS Automobiles offre un’esperienza di guida unica anche per i neopatentati, in linea con il nuovo Codice della Strada.

DS 3: eleganza compatta per uno stile urbano inconfondibile

Il DS 3 è una vettura compatta e raffinata, pensata per chi cerca uno stile distintivo e tecnologie avanzate. Questo SUV premium si distingue per un design moderno, con linee scolpite e dettagli eleganti, come la griglia cromata e i fari LED Matrix Vision, che ne esaltano la presenza. La personalizzazione è un elemento fondamentale, con diverse opzioni per il tetto e altri dettagli. All’interno, la qualità dei materiali come pelle Nappa e Alcantara crea un ambiente lussuoso e accogliente, mentre il sistema di infotainment da 10,3 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, garantisce un’esperienza di guida tecnologica e connessa. La versione DS 3 E-TENSE offre un’autonomia di circa 400 km nel ciclo WLTP, combinando mobilità sostenibile e prestazioni eccellenti.

DS 4: innovazione e design senza compromessi

La DS 4 si distingue per il suo profilo atletico e compatto, che unisce fluidità e linee nette. Con materiali pregiati come pelle, Alcantara, carbonio e legno, l’abitacolo offre un’esperienza di lusso, supportata dalla tecnologia night vision e un’insonorizzazione di alta classe. La versione ibrida autoricaricabile di DS 4 è particolarmente interessante, in quanto offre maggiore efficienza energetica e minori costi di gestione senza necessità di ricarica esterna. Il motore a benzina da 136 CV integrato con un motore elettrico da 28 CV assicura ottime prestazioni.

DS 7: lusso, tecnologia e prestazioni al top

Il DS 7 è il SUV premium che unisce lusso, tecnologia e prestazioni d’eccellenza. Il suo design raffinato, caratterizzato da una griglia frontale ampia e fari a LED DS Active Vision, gli conferisce una presenza inconfondibile. Gli interni, impreziositi da materiali come pelle, Alcantara e legno lavorato a mano, offrono un comfort senza pari. I sedili, dotati di funzioni di massaggio, riscaldamento e ventilazione, garantiscono un viaggio sempre rilassante. Il sistema di infotainment da 12 pollici consente di gestire facilmente tutte le funzioni di navigazione e intrattenimento. Inoltre, la motorizzazione Diesel BlueHDi da 130 CV riduce le emissioni inquinanti fino al 90%, unendo prestazioni eccezionali a un impegno verso l’ambiente.

In conclusione, il nuovo Codice della Strada ha apportato modifiche significative che consentono ai neopatentati di accedere a una gamma di veicoli più ampia, senza rinunciare a comfort, sicurezza e tecnologia. Le vetture di DS Automobiles, come la DS 3, DS 4 e DS 7, rappresentano un perfetto equilibrio tra eleganza e innovazione, facendo di ogni viaggio un’esperienza unica.