DS e Focal rendono il viaggio alla francese un’esperienza ancora più premium

DS Automobiles ha organizzato un viaggio esclusivo verso la sede della Focal, rinomata azienda francese che dal lontano 1979 sviluppa e produce sofisticati impianti Hi-Fi per essere distribuiti in tutto il mondo. Dal 2014, la maison del suono è partner del marchio DS con cui nel 2017 ha realizzato la linea dedicata Focal Electra, che sublima l’esperienza acustica dei suoi modelli, garantendo un’integrazione discreta ed elegante.

“Per un marchio esclusivo come DS Automobiles è del tutto naturale collaborare con partner che siano i migliori nel settore in cui operano – ha dichiarato Eugenio Franzetti, Managing Director di DS Italia -. Tra i pilastri della nostra identità di brand vi è infatti la costante ricerca dell’eccellenza di materiali e prodotti, inclusi quelli realizzati insieme a fornitori prestigiosi. Solo così è possibile raggiungere l’obiettivo che DS Automobiles si è prefissato fin dalla sua nascita nel 2014: incarnare il savoir-faire francese del lusso nell’industria automobilistica, unendo sapientemente eleganza e tecnologia d’avanguardia”.

Partiti da Torino e Milano, i partecipanti hanno raggiunto la località francese godendosi il piacere dell’itinerario, in perfetto stile francese, a bordo di quattro vetture messe a disposizione della divisione italiana di DS Automobiles: una DS 4 PureTech 130, nella versione Performance Line, e tre DS 9 E TENSE, negli allestimenti Rivoli + e Performance Line +. Ciascuna con la propria personalità, tutte hanno regalato un’esperienza di viaggio premium, grazie alla qualità “Taylor Made” dei materiali pregiati e delle lavorazioni artigianali, unita all’innovazione tecnologica più avanzata per il massimo del comfort in termini di sicurezza e di prestazioni. Un benessere diffuso e raffinato, quindi, ulteriormente esaltato dai sistemi audio Hi-Fi Focal Electra che hanno avvolto gli ospiti in un ascolto di sonorità appaganti, in base alle singole preferenze musicali, seguendo quel gusto individuale che DS Automobiles da sempre incoraggia.

Dopo aver sostato a Chambery, tappa intermedia che ha reso ancora più confortevole il viaggio, l’elegante corteo di vetture DS ha raggiunto Saint-Étienne, dove i partecipanti hanno potuto scoprire i segreti dei sistemi Focal, ben noti agli appassionati Hi-Fi di tutto il mondo, che ne apprezzano le brillanti sonorità dei diffusori, la cui personalità si esprime con il design prima ancora dell’udito. In particolare, durante la visita è stato possibile “testare” il sound sia con cuffie specifiche sia all’interno dell’auditorium. Ma è stato l’ascolto all’interno delle vetture a donare qualcosa di straordinario, grazie ad una scelta musicale ottimale a seconda di frequenza, alti e bassi. Inoltre, fedele al principio che l’abitacolo sia la migliore cassa di risonanza, sui modelli DS 7 e DS 9 si può differenziare la resa acustica scegliendo tra anteriore, bilanciata e posteriore.

«Focal e DS rappresentano l’eccellenza del savoir faire francese per ricerca e innovazione – ha dichiarato Giuliano Nicoletti, Acoustic Leader Engineer in Focal –. Due gruppi che si incontrano per lavorare congiuntamente, dalla prototipazione all’installazione e regolazione nell’abitacolo dell’auto, realizzando così il migliore risultato possibile in termini di massima qualità del suono».

Lanciato per la prima volta sulla DS 7 nel 2017 e oggi disponibile, a richiesta, sull’intera gamma del marchio francese, l’esclusivo impianto Hi-Fi Focal Electra permette di sperimentare un’immersione sonora sensazionale, grazie alle architetture a 12 o 14 altoparlanti posizionati strategicamente nell’abitacolo. L’orientamento dei diffusori, la rigidità dei pannelli sui quali sono collocati e la qualità della griglia che li protegge sono stati oggetto di una ricerca minuziosa. Ad esempio, di recente sull’ammiraglia DS 9 sono state presentate le nuove griglie inox dei tweeter tra i quattordici altoparlanti installati in tutto l’abitacolo. Senza dimenticare che la purezza del suono viene esaltata dall’integrazione di vetri rivestiti da una pellicola acustica e da un involucro saldato per eliminare le vibrazioni e assicurare un comfort d’ascolto ottimale.

Ma la ricerca della performance acustica perfetta non si ferma. La collaborazione tra i due brand francesi, infatti, prosegue con lo sviluppo di un sistema Focal Utopia nel prototipo DS E TENSE PERFORMANCE, la massima espressione di avanguardia e savoir faire nel campo audio. Per celebrare la loro collaborazione coi valori communi, Focal e DS hanno introdotto una coppia di esclusivi diffusori Scala Utopia Evo, nei colori del prototipo, un autentico laboratorio ad altissime prestazioni, destinato ad accelerare lo sviluppo della tecnologia per i prossimi progetti di DS. Il telaio, il propulsore e la batteria introducono soluzioni innovative, testate per alimentare lo sviluppo delle future generazioni di modelli di produzione E-TENSE 100% elettrici.