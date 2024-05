DS presenta la collezione Antoine de Saint-Exupéry

DS Automobiles continua a presentare nuove collezioni con cadenza annuale, come nell’universo della Haute Couture. Queste proposte esclusive sono la forte espressione di un’expertise riconosciuta che ingloba i valori di DS Automobiles.

La Collezione 2024 è il risultato di una ricca collaborazione con un simbolo della storia della Francia. Un uomo che è stato nel contempo poeta e viaggiatore, scrittore ed eroe: Antoine de Saint-Exupéry.

Tre i nuovi modelli disponibili con caratteristiche esclusive: DS 3, DS 4 e DS 7. Le vetture possono essere equipaggiate con tutte le motorizzazioni disponibili, ed hanno prezzi che partono dai 36.050 euro della DS3 automatica spinta dal motore PureTech 130,, ed arrivano ai 68.800 euro della DS7 E-Tense 4×4 360.

Focalizzandoci sulla DS 3 Antoine de Saint-Exupéry, disponibile nei colori Volo di notte, Grigio Cristallo e Nero Perla, tutti con tetto nero, presenta distintivi sulle porte anteriori e una citazione tratta da “Il Piccolo Principe” sulle soglie battitacco. Gli interni OPÉRA in pelle Nappa Marrone Criollo con rivestimenti speciali per la plancia e le portiere aggiungono un tocco di lusso e stile.

La DS 3 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, presenta una citazione tratta da “Il Piccolo Principe“, sulle soglie battitacco, e vanta interni OPÉRA in pelle Nappa Marrone Criollo con rivestimenti speciali per la plancia e gli interni delle portiere. E’ dotata di interni OPÉRA in pelle Nappa Marrone Criollo con rivestimenti speciali per la plancia e gli interni delle portiere. Le cuciture satinate disegnano le linee di una stella cadente e le iconiche cuciture point-perle sono color Terre de Cassel. La raffinatezza degli interni è enfatizzata dal rivestimento in pelle degli airbag.

La DS 4 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY riprende una citazione tratta da “Corriere del Sud”, il primo libro pubblicato dall’autore. Sulla plancia, la pelle è rifinita con cuciture doppie Criollo e Terre de Cassel. Le cuciture Terre de Cassel impreziosiscono i rivestimenti interni delle portiere. I sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e rinfrescanti. Come per il resto della gamma, sulla plancia è presente un badge “Antoine de Saint-Exupéry”. La citazione “Le stelle determinano le distanze reali per noi” e il disegno di un aeroplano sono riportati sui battitacchi delle portiere anteriori.

La DS 7 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY riporta una citazione tratta da “La saggezza delle sabbie”, una raccolta di riflessione sulla condizione umana, postuma all’autore. Per il massimo comfort dei suoi occupanti, la DS 7 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY presenta i nuovi interni OPÉRA Marrone Criollo. La pelle Nappa è accompagnata da ricami Tramontana e cuciture point-perle Terre de Cassel. Un badge “Antoine de Saint-Exupéry” rifinisce la plancia e va ad aggiungersi alla citazione “È la via del dialogo tra le stelle e noi”, insieme alle stelle abbozzate sui battitacchi delle portiere anteriori. Esternamente, un nuovo badge “Antoine de Saint-Exupéry” sulle portiere e un nuovo copriruota in tinta “Volo di notte ” sottolineano l’esclusività di questa Collezione. Anche i cerchi NEW YORK da 21 pollici sono stati espressamente disegnati per la DS 7 PLUG-IN HYBRID 4×4 360.