DS4 e DS7: aperti gli ordini della collezione ESPRIT DE VOYAGE

DS Automobiles ha ufficialmente aperto l’ordinabilità della prima collezione firmata ESPRIT DE VOYAGE, introdotta esclusivamente sui modelli DS 4 e DS 7. La collezione, ispirata al mondo della moda, sarà disponibile per tutto il 2023 nei quattro continenti in cui il marchio è presente. Il progetto nasce per enfatizzare tutte le aree di espressione del marchio, dalla raffinatezza alla tecnologia, fino all’esclusivo savoir-faire tipico della scuola francese. Senza dimenticare le tematiche connesse al viaggio e alla sensazione di libertà che da sempre i veicoli DS offrono al proprio pubblico.

La collezione si rifà all’arte del viaggio alla francese e sottolinea l’esperienza degli artigiani di DS Automobiles, attraverso tratti distintivi e raffinati che accomunano entrambi i modelli coinvolti. La collezione introduce dettagli esclusivi e molte dotazioni standard extra che differenziano DS 4 ESPRIT DE VOYAGE da DS 7 ESPRIT DE VOYAGE.

DS 4 ESPRIT DE VOYAGE presenta un pacchetto completo di dotazioni standard extra ed è caratterizzato dai cerchi CANNES da 19”, diamantati con laccatura opaca, che introducono un nuovo colore grigio antracite opaco. È equipaggiato con DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, infotainment DS IRIS SYSTEM, DS SMART TOUCH, DS DRIVE ASSIST 2.0 livello 2 guida autonoma e i fari DS MATRIX LED VISION. Inoltre, aggiunge il pacchetto sedili elettrici con sedili anteriori massaggianti e ventilati, volante riscaldato, portellone elettrico, pedaliera in alluminio e finestrini laterali insonorizzati. DS 4 ESPRIT DE VOYAGE è disponibile in Italia a partire da 43.000 €.

Diverse le features disponibili su DS 7 ESPRIT DE VOYAGE, che si distingue per gli esclusivi interni in pelle chiara e brillante: gli interni dei sedili e dei rivestimenti in pelle Nappa si presentano con un colore Grigio Perla specifico per questa collezione. Inoltre, i sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e ventilati, mentre i sedili posteriori vantano uno schienale regolabile. La dotazione di serie è migliorata, con sistema infotainment DS IRIS SYSTEM, proiettori DS PIXEL LED VISION 3.0, pedaliera in alluminio, illuminazione interna PolyAmbient, vetri laterali con assorbimento del rumore e portellone elettrico con accesso hands-free. Infine, gli esclusivi cerchi OYAMA da 19” presentano speciali inserti Glossy Black. Il prezzo di DS 7 ESPRIT DE VOYAGE parte da 57.000 €.

Tre le motorizzazioni in gamma per DS4: la versione ibrida plug-in E-TENSE 225 (54.000 €), quella con motore benzina PureTech 130 (43.000 €) o con motore diesel BlueHDi 130 (44.450 €). Tre possibilità anche per DS 7 ESPRIT DE VOYAGE, che in Italia parte da 49.750 €: la versione ibrida plug-in E-TENSE 225 (prezzo di listino 58.600 €) oppure E-TENSE 300 4×4 (63.800 €) o, in alternativa, la versione equipaggiata con motore Diesel BlueHDi 130 con cambio automatico (49.750 €).