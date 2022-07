DS7 Crossback: il restyling aggiunge lusso e tecnologia

Il primo design 100% DS Automobiles, DS 7 CROSSBACK, svelato nel 2017, ha proiettato un nuovo spirito d’avanguardia. Apprezzata per le sue tante qualità, DS 7 CROSSBACK ha aperto la strada a nuovi sviluppi, ora incarnati dal nuovo DS 7.

Il carattere del nuovo DS 7 deriva dalle significative modifiche apportate alla parte anteriore e posteriore. Il muso completamente nuovo si distingue per linee più nette che sviluppano l’equilibrio di ogni dettaglio. Specifiche lavorazioni sono state realizzate grazie allo stretto legame tra il team di DS DESIGN STUDIO PARIS e il team di produzione dello stabilimento di Mulhouse (Francia), ottenendo così risultati eccezionali in termini di qualità e solidità.

La firma luminosa sviluppa un look ancora più espressivo. La combinazione dei nuovi fari DS PIXEL LED VISION 3.0, più sottili e delle luci diurne DS LIGHT VEIL è fluida e realizzata secondo lo spirito dell’alta moda. Le DS WINGS e la griglia sono più grandi, mentre il paraurti è stato ridisegnato con un’ampia gamma di colori a seconda del modello.

Anche i fari posteriori a LED con effetto vortice, a scaglie e più sottili, sono stati ripensati con una finitura metallica scura, sottolineando così l’espressione unica del nuovo DS 7. Il portellone posteriore e il logo sono stati rielaborati con linee più affilate, mentre il badge “DS AUTOMOBILES”, che sostituisce “CROSSBACK”, firma ora il posteriore allungato di nuovo DS 7.

Gli interni del nuovo DS 7 mostrano una particolare attenzione alla scelta dei materiali e al loro trattamento. Nuovo DS 7 OPERA, il massimo della raffinatezza, viene proposta con due colori di pelle Nappa: Nero Basalto e Grigio Perla. Con le sue ampie superfici, la parte più pregiata della pelle aggiunge un tocco naturale e raffinato all’abitacolo.

Il cruscotto e i pannelli delle portiere sono ora dotati di nuovi rivestimenti con effetto drappeggiato sulle finiture in pelle Nappa. Senza cuciture o giunture, mantiene la sensazione e l’aspetto della pelle naturale. La pelle è ulteriormente valorizzata dalla goffratura con linee che ricordano la firma DS LIGHT VEIL.

L’attenzione al dettaglio di questo abitacolo è dimostrata anche dalle cuciture perlate proposte nei nuovi colori White e Zephyr, dal volante in pelle pieno fiore con airbag rivestito in pelle, dagli inserti in rilievo “Clous de Paris” – iconici di DS Automobiles – senza dimenticare il rivestimento ispirato al mondo dell’orologeria proposto per la prima volta in Grigio Perla.

La raffinatezza si ritrova anche negli interni RIVOLI, che introducono il colore Nero Basalto e presentano un rivestimento imbottito con cuciture che abbiamo abbinato ai rivestimenti in Pelle Claudia, che presentano una grana della pelle più pronunciata.

Gli interni della PERFORMANCE LINE sono caratterizzati da un colore nero più intenso con il tessuto in microfibra Alcantara® e da tocchi Gold e Carmine che sottolineano l’aspetto dinamico. Gli interni della versione BASTILLE, invece sono stati rinnovati con una nuova finitura DS Canvas e una venatura Nero Basalto ispirata alla pelle dei pesci.

DS Automobiles ha scelto di offrire nuovo DS 7 con diversi tipi di unità di potenza, tra cui un’ampia gamma di tre ibridi plug-in con 225, 300 e 360 cavalli. Il nuovo DS 7 E-TENSE 225 è dotato di un motore a benzina PureTech 180 e di un motore elettrico da 110 cavalli abbinato ad un cambio automatico a otto rapporti con trasmissione a due ruote motrici. Il nuovo DS 7 E-TENSE 4×4 300 e il nuovo DS 7 E-TENSE 4×4 360 introducono una trasmissione a quattro ruote motrici con un motore PureTech 200 e motori elettrici da 110 e 112 cavalli su ciascun asse. Il modello 360 è stato appositamente messo a punto da DS Performance.

La nuova batteria da 14,2 kWh consente di percorrere fino a 65 chilometri a emissioni zero nel ciclo misto WLTP e fino a 81 chilometri nel ciclo urbano. Il tempo di ricarica è di circa due ore con un caricatore da 7,4 kW. Sarà disponibile anche un propulsore BlueHDi da 130 cavalli. Al di fuori dell’Europa, saranno offerti anche motori a benzina PureTech da 130, 215 e 225 cavalli.

Nuovo DS 7 introduce anche tecnologie per un maggiore comfort e relax, come i sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION e DS NIGHT VISION. Il DS ACTIVE SCAN SUSPENSION è un sistema di ammortizzazione controllato da una telecamera, unico nella sua categoria, che regola ogni ruota in modo indipendente in base alle imperfezioni della carreggiata.

Con il DS NIGHT VISION, una telecamera a infrarossi sorveglia la carreggiata e i lati per rilevare ciclisti, pedoni e animali ad una distanza massima di 100 metri. Il conducente riceve le informazioni sul nuovo display per la strumentazione digitale ad alta risoluzione, con uno speciale avviso in caso di pericolo. La sicurezza è migliorata grazie ai sistemi DS DRIVER ATTENTION MONITORING e DS DRIVE ASSIST di livello 2 di guida semi-autonoma.

Il DS DRIVER ATTENTION MONITORING analizza il livello di attenzione del conducente con due telecamere. La prima controlla il comportamento dell’auto nell’ambiente circostante e la seconda, posizionata di fronte al conducente, diagnostica la posizione dello sguardo, il movimento del viso e delle palpebre, che si traduce nel livello di sonnolenza e di attenzione. Si tratta di una novità assoluta nel settore.

Le prenotazioni saranno aperte durante l’estate e i primi modelli saranno nei DS STORE a partire da settembre 2022.