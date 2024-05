Ducati Futa All Road: la e-bike adatta a gravel e bikepacking

Ducati lancia la Futa All Road, una nuova versione della sua e-bike stradale, votata al comfort e alla versatilità. Si tratta di una bicicletta elettrica veloce ma comoda, con soluzioni tecniche e componentistica pensati per garantire stabilità anche fuori dai tratti asfaltati.

Come per la versione stradale da cui è derivata (la Futa AXS), la “All Road” presenta motore nascosto nel mozzo, batteria integrata nel tubo obliquo, livrea con accenni rosso GP e carbon look a vista, in perfetto stile Ducati.

Il motore, posto sul mozzo posteriore, è l’FSA System HM 1.0 da 250W e 42Nm di coppia: fornisce un’erogazione fluida e naturale e dispone di 5 livelli di assistenza. L’app FSA, disponibile per iOS e Android, visualizza in modo rapido e intuitivo statistiche di guida, durata residua della batteria e stato di carica. Superati i 25 km/h, quando l’assistenza viene meno come imposto dalle normative europee, la resistenza del motore è pressoché impercettibile e la pedalata resta scattante e fluida.

La batteria FSA da 250Wh è integrata nel tubo obliquo ed è disponibile un range extender opzionale da ulteriori 250Wh, per percorrenze ancora maggiori.

La bicicletta è attrezzata con il gruppo SRAM Rival eTap AXS, contraddistinto da potenti freni idraulici con dischi da 160 mm, da un cambio elettronico wireless 2×12 velocità preciso e reattivo e da ruote Vision AGX 30 con cerchi in fibra di carbonio.

Il Manubrio FSA K-WING AGX Carbon, progettato per il gravel, è caratterizzato da punti di contatto scolpiti, per una migliore ergonomia. Comodità e maneggevolezza nella guida sono assicurati da un’angolazione di 10° avanti, così da avere una posizione dei polsi più naturale e una dei gomiti più allargata, che facilitano la respirazione.

La forma svasata della curva manubrio incrementa controllo e aerodinamica. Il passaggio dei cavi è completamente integrato. Gli pneumatici sono Vittoria Terreno Dry, ideali per un uso misto strada e gravel. La sezione differenziata tra anteriore (38 mm) e posteriore (35 mm) garantisce sicurezza di guida, comfort su tutti i terreni e assorbimento delle asperità.