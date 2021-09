Duka: decorare e rendere unica la cabina doccia

Duka, azienda leader nel mercato delle box doccia di alta qualità, propone originali e raffinate varianti di vetro serigrafato per offrire nuove possibilità di personalizzazione dello spazio bagno.

Nebula, Nubes e Parsol grigio Privé, sono le inedite finiture duka pensate per caratterizzare l’ambiente più intimo della casa, eleganti interpretazioni cromatiche del cristallo che, senza rinunciare alla luminosità interna della cabina doccia, riservano una piacevole sensazione di privacy.

Nebula è la finitura con serigrafia satinata centrale sul vetro che sfuma sia verso l’alto sia verso il basso, un ‘effetto’ capace trasmette all’ambiente bagno sensazioni di freschezza e ariosità; Nubes è, invece, la finitura serigrafata che parte dalla base della cabina doccia e percorre la parete diminuendo la sua intensità, una ‘sfumatura’ che crea un sorprendente effetto scenico; la finitura Parsol grigio Privé con serigrafia color grafite al centro del cristallo conferisce alla cabina doccia un look particolarmente rigoroso e sofisticato.

Qualsiasi sia la finitura in cui viene declinato, duka utilizza unicamente vetro temperato di sicurezza, caratterizzato da un’elevata resistenza all’urto, allo scarto termico e da una maggiore resistenza alla perforazione e alla flessione. Il vetro duka è, quindi, pensato per conservare a lungo la sua qualità, in termini di resistenza e di bellezza.

Declinata nelle nuove finiture Nebula, Nubes o Parsol grigio Privé, la cabina doccia duka diventa un elemento “di stile” dedicato al benessere e al comfort quotidiano, una soluzione altamente performante capace di valorizzare l’arredo bagno e definire il mood dell’ambiente. Progettare lo spazio bagno contemporaneo significa dar vita a nuove tendenze e duka, con le sue numerose proposte di vetro, amplia le possibilità di personalizzare il bagno, assolvendo le specifiche esigenze del settore residenziale o dell’hotellerie.