Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition è ora disponibile (il trailer)

Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition, pubblicato da Kalypso Media e dallo sviluppatore in-house Realmforge Studios, è disponibile da oggi. Gli utenti Nintendo Switch possono ora mettere le mani sulla terza aggiunta all’acclamata serie di dungeon building.

La diabolica ricerca dell’Absolute Evil per distruggere l’overworld non è finita, e con Dungeons 3 – Nintendo Switch™ Edition, i giocatori possono portare a termine i loro malvagi piani anche in movimento. Dopo aver indotto Thalya, la sacerdotessa elfa oscura a diventare il suo luogotenente principale in prima linea, l’Absolute Evil continua ad espandere le radici del suo impero malvagio, tutto dai confini della sua tana sotterranea.

In Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition i giocatori possono ordinare agli Snots di lavorare alla creazione del proprio dungeon sotterraneo da una vasta gamma di stanze, trappole e strutture. Affronta l’ampia campagna per giocatore singolo, con 20 missioni, diverse mappe di schermaglie e orde di mostri malvagi. Raduna uno spregevole esercito di orchi, zombi e altre crudeli creature. Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition include anche gli expansion pack Once Upon a Time, Evil of the Caribbean e Lord of the Kings.

Dungeons 3 è ora disponibile per Nintendo Switch. Il titolo è già disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Windows PC e Linux.