Dynabook, ecco Portégé X30W-J il convertibile da 13,3 pollici più leggero al mondo

Dynabook Europe GmbH lancia Portégé X30W-J, il convertibile da 13,3 pollici più leggero al mondo con processori Intel Core di 11° Generazione. Con un peso di soli 989g, il dispositivo 2 in 1 soddisfa e supera i severi requisiti di autonomia, tempo di avvio, processori, Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6 richiesti da Evo – l’ultima iterazione del benchmark di Intel Project Athena, per offrire la migliore esperienza di mobile computing. Portégé X30W-J fornisce ai professionisti mobile moderni un set di strumenti completo in un formato sottile e leggero.

L’X30W-J è equipaggiato con le varianti da 28W di potenza superiore dei processori Intel Core i5 e i7 quad-core 10nm di 11a generazione. Il laptop si avvale anche di opzioni di storage e memoria potenti, per includere fino a 32GB di memoria LPDDR4x a doppio canale a 4266MHz, oltre a essere rinforzato con una memoria SSD PCIe ultra-veloce (fino a 1TB) per supportare la produttività senza interruzioni. Ideale per le odierne applicazioni aziendali sempre più data-intensive, il convertibile è disponibile, inoltre, in configurazioni dotate della nuova grafica potenziata Intel Iris Xe per raggiungere livelli di prestazioni e di visualizzazione di prossima generazione.

La connettività è la linfa vitale del nuovo modo di lavorare “mobile first” e l’X30W-J non scende a compromessi. Per connessioni wireless veloci e affidabili, il dispositivo è dotato del più recente modulo Intel 802.11ax (WiFi 6) con BT 5.1 e di funzionalità LTE opzionali per la connettività in movimento. È inoltre equipaggiato con due nuovissime porte USB-C Thunderbolt 4 che abilitano la ricarica veloce, la connessione alle periferiche e il trasferimento dei dati ad alta velocità. Ulteriore connettività periferica è fornita da una porta HDMI full-size, una porta USB 3.1 Type-A e un jack audio da 3.5 mm, mentre uno slot per schede micro SD consente un’espansione opzionale extra della memoria.

L’X30W-J è resiliente all’interno quanto all’esterno e soddisfa i requisiti dei PC Secured-core Microsoft con una serie di robuste misure di sicurezza di livello business. Il dispositivo combina il BIOS proprietario di dynabook, la crittografia e l’autenticazione del volto e delle impronte digitali per garantire la protezione dei dati da attacchi informatici sempre più sofisticati. L’otturatore della webcam e lo slot Security Lock offrono ulteriore privacy.

Il Portégé X30W-J è disponibile da novembre 2020