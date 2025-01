DYNASTY WARRIORS: ORIGINS: disponibile ora per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC

KOEI TECMO Europe e Omega Force hanno annunciato il lancio ufficiale di DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S e Windows PC tramite Steam®. Il gioco tattico d’azione promette combattimenti epici e il più grande numero di soldati mai visto nella storia del franchise di DYNASTY WARRIORS, offrendo ai giocatori un’esperienza unica di battaglie su vasta scala nel caos dei Tre Regni.

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS introduce una versione completamente rinnovata della classica narrazione dei Tre Regni, partendo dalla “Rivolta dei Turbanti Gialli” fino alla leggendaria “Battaglia di Chibi”. I giocatori vivranno la storia attraverso gli occhi di un eroe senza nome, che dovrà affrontare scelte cruciali per riportare la pace in una Cina devastata dalla guerra. Ogni decisione e ogni vittoria contribuiranno a plasmare il destino della nazione.

Con un focus su intensità e realismo, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS offre il maggior numero di soldati nella storia della serie. I nemici non solo saranno più numerosi, ma attaccheranno in modo cooperativo, creando sfide uniche. I campi di battaglia saranno di dimensioni senza precedenti, con migliaia di soldati che si scontreranno in spazi realistici e ricchi di dettagli. Il sistema di combattimento sarà profondo e strategico, con attacchi rapidi, potenti e “Arti” uniche per ogni arma che consentiranno ai giocatori di adattarsi a ogni situazione.

Il protagonista, insieme agli iconici eroi dei Tre Regni come Cao Cao e Liu Bei, viaggerà attraverso una mappa del mondo ricca di opportunità. Durante l’avventura, sarà possibile completare missioni principali e secondarie, sedare ribellioni, salvare forze governative e molto altro. I giocatori potranno acquistare nuove armi e migliorare le proprie abilità. Stringendo legami con personaggi storici, questi potranno diventare compagni di viaggio o nemici, a seconda delle relazioni costruite.

La strategia è fondamentale per sopravvivere nei combattimenti da 1 contro 1.000. DYNASTY WARRIORS: ORIGINS introduce nuove funzionalità, tra cui parate e schivate che permettono di bloccare gli attacchi nemici al momento giusto e scatenare potenti contrattacchi. La gestione del “Coraggio” è cruciale: gli attacchi ripetuti aumentano questa barra speciale, sbloccando mosse devastanti chiamate “Arti”.

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS è ora disponibile in diverse versioni per soddisfare ogni tipo di giocatore. L’Edizione Standard include il gioco base, mentre l’Edizione Digitale Deluxe è arricchita da contenuti esclusivi. La Treasure Box include il gioco, un poster in tessuto (B3), la colonna sonora originale e un libro esclusivo.

Entra anche tu nel cuore dell’azione e vivi la storia come mai prima d’ora con DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, ora disponibile per le piattaforme di nuova generazione e PC tramite Steam