Dyson 360 Vis Nav: il robot aspirapolvere più potente di tutti

Dyson presenta il robot aspirapolvere più potente, con un’aspirazione sei volte superiore a quella di qualsiasi altro robot.

Il Dyson 360 Vis Na è frutto della collaborazione di un team di ingegneri dislocati nei campus Dyson nel Regno Unito, a Singapore, nelle Filippine e in Malesia, molti dei quali operano presso il nuovo centro RDD per la robotica di Dyson a Hullavington, nel Regno Unito.

Il robot è equipaggiato con un innovativo sistema di visione a 360 gradi, che sfrutta una lente fisheye per ottenere una visione panoramica dell’ambiente domestico e interpretare con precisione gli elementi circostanti. Grazie al sistema di visione SLAM, il robot elabora le informazioni provenienti dalla telecamera, memorizza i percorsi già coperti e identifica le aree da pulire.

L’idea di sviluppo è sempre stata una: creare una macchina che sia prima di tutto in grado di pulire accuratamente e che si muova in casa autonomamente. Il motore Dyson Hyperdymium compie fino a 110.000 giri al minuto. È inoltre dotato della nuova spazzola a tripla azione, la prima spazzola Dyson che combina tre modi di pulire in profondità con una potente aspirazione: il morbido nylon “Fluffy” per raccogliere i detriti più grandi sui pavimenti duri; i filamenti antistatici in fibra di carbonio per raccogliere la polvere fine sui pavimenti duri; le setole rigide in nylon per pulire efficacemente i tappeti. Di conseguenza, Dyson 360 Vis Nav™ raccoglie più polvere e detriti di qualsiasi altro robot su qualsiasi pavimento.

Il Dyson 360 Vis Na funziona in combinata con l’app MyDyson per navigare e pulire in modo intelligente. Le funzioni dell’app includono la possibilità di creare, personalizzare e programmare le zone. É inoltre possibile definire le zone della casa e impostare la pulizia in momenti specifici della giornata.

Dotato di un sistema di sospensione a doppio anello, il Dyson 360 Vis Nav può arrampicarsi fino a 21 mm. La macchina ha un profilo basso e può pulire sotto i mobili fino a 99 mm di altezza, passando facilmente sotto e intorno ai mobili.