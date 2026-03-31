È disponibile in radio e in digitale “POLAROID”: il nuovo brano di SKEYE

È uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali “Polaroid”, il nuovo singolo di SKEYE, nome d’arte di Maria Sara Costanzo. Il brano, distribuito da Pirames International e prodotto da Marco Zangirolami, segna un nuovo capitolo nel percorso artistico della giovane cantautrice e anticipa perfettamente l’atmosfera della stagione estiva, tra sonorità fresche e una scrittura che unisce spontaneità e introspezione.

Scritto insieme a Danila Satragno, “Polaroid” nasce come un racconto di un amore estivo leggero e fugace, nato da un incontro casuale e destinato a trasformarsi in un ricordo che resta impresso, come un’immagine scattata all’improvviso ma capace di attraversare il tempo. La canzone restituisce l’energia di un’emozione istintiva e giovanile, fatta di attimi intensi e di quella sensazione sospesa in cui tutto sembra possibile, anche solo per una notte.

La stessa SKEYE racconta il dietro le quinte del brano con sincerità e trasporto: «Ho scritto questo brano di getto, senza pensarci troppo. All’inizio credevo di star mettendo insieme frasi e immagini senza senso, poi mi sono resa conto di star raccontando qualcosa che avevo vissuto davvero. La frase “Tienimi in testa o sarò la tua croce” è esattamente dove la canzone inizia a dire la verità. La dedico a tutti i sentimentali senza scampo, come me: un giorno avremo la nostra rivincita».

SKEYE, classe 2000, è originaria di Castelforte, in provincia di Latina, ma da qualche anno vive a Milano, dove coltiva la sua formazione musicale al CPM Music Institute di Franco Mussida. La giovane artista si è già fatta notare in diversi contesti nazionali, esibendosi in locali e concorsi di rilievo come il Festival di SanNolo, Videofestival Live e Tour Music Fest, raggiungendo la finale in tutte e tre le competizioni. Tra i riconoscimenti spicca anche il Premio Lunezia 2025 nella sezione “Nuove Proposte”.

Il progetto musicale di SKEYE si muove con naturalezza tra pop elettronico e indie-folk, alternando brani energici a momenti più intimi. Le sue influenze spaziano da Bon Iver a Harry Styles fino ai Queen, artisti che rappresentano per lei modelli di libertà creativa, ricerca sonora e capacità di muoversi tra generi diversi senza perdere autenticità.

Con “Polaroid”, SKEYE propone un racconto semplice ma profondo, capace di evocare immagini e sensazioni universali. È un invito a trattenere i ricordi più veri, quelli che nascono per caso ma restano per sempre. Una canzone che racconta l’estate come momento di scoperta, di leggerezza e di verità, confermando la giovane cantautrice come una delle voci più promettenti della nuova scena pop italiana.