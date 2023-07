E-GAP lancia “E-GAP FAST” in collaborazione con Pininfarina

Oggi, E-GAP, il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand in Europa, ha presentato la sua ultima innovazione: E-GAP FAST, la prima colonnina off-grid di ricarica ultrafast firmata da Pininfarina. L’evento di lancio si è svolto presso la sede di Pininfarina a Cambiano, Torino, e ha visto la partecipazione di importanti figure chiave dell’industria automobilistica e della tecnologia.

La colonnina E-GAP FAST, sviluppata da E-GAP Engineering, è una soluzione all’avanguardia che promette di rendere la ricarica elettrica ancora più comoda, rapida e flessibile. Con una potenza di ricarica massima di 120 kW, può essere distribuita su due veicoli con una potenza di 60 kW ciascuno, offrendo un’esperienza di ricarica dinamica e personalizzata. Inoltre, grazie a una batteria da 200 kWh prodotta da E-GAP, la colonnina può erogare fino a 230 kW di potenza distribuiti su sette punti di ricarica contemporaneamente, senza dover prelevare energia dalla rete.

Questa tecnologia innovativa è particolarmente adatta a coloro che desiderano abilitare il proprio mercato all’uso dei veicoli elettrici, nonché a coloro che necessitano di soluzioni di ricarica off-grid ad alte prestazioni, completamente integrate e indipendenti dalla rete elettrica. Grazie alla sua versatilità, E-GAP FAST supera le limitazioni della potenza disponibile nella rete elettrica, consentendo installazioni in luoghi dove le colonnine di ricarica veloce e ultra veloce non sarebbero altrimenti possibili.

Pininfarina, rinomato studio di design italiano, ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di E-GAP FAST. Dalla definizione dell’esperienza utente, al design del prodotto e all’interfaccia utente, Pininfarina ha apportato il proprio contributo per garantire un’esperienza di ricarica intuitiva e di alto livello. La colonnina presenta attacchi di ricarica dotati di un’interfaccia luminosa che fornisce informazioni chiare sullo stato di ricarica del veicolo. Inoltre, schermi LED di grandi dimensioni sul retro consentono l’interazione con l’utente e la proiezione di immagini e video.

E-GAP FAST si integra perfettamente nella piattaforma di servizi unica offerta da E-GAP. Oltre alla ricarica ultra rapida, i clienti possono usufruire dei servizi E-GAP Fast Delivery, che utilizzano furgoni elettrici per la consegna rapida, e di E-GAP Trolley, un sistema di ricarica portatile con batteria integrata che offre un’autonomia di circa 25 km in soli 30 minuti.

Attualmente, il servizio E-GAP è disponibile in diverse città italiane, tra cui Roma, Milano,Torino, Bologna, Brescia, Verona e Trento. Tuttavia, l’azienda ha recentemente espanso la propria presenza oltre i confini italiani, aprendo servizi a Parigi in Francia, a Madrid in Spagna e a Monaco e Berlino in Germania. Sono in corso anche operazioni a Londra nel Regno Unito e a Lisbona in Portogallo. Inoltre, E-GAP prevede di espandere ulteriormente il servizio in altre città come Lione, Bordeaux e Marsiglia in Francia, Barcellona e Valencia in Spagna, Amburgo e Francoforte in Germania, nonché in nuovi paesi come i Paesi Bassi e la Grecia.

“Ancora una volta sorprendiamo il mercato della Transizione Energetica e della Mobilità con una soluzione ultraveloce ed indipendente dalle problematiche della rete. e, ancora una volta, l’Italia si dimostra leader mondiale ed innovatrice nel mondo dell’Energia. Soluzioni di ricarica innovative come E-GAP FAST sono il risultato concreto della capacità di E-GAP di convertire la propria tecnologia all’avanguardia in un servizio, grazie alle eccellenze ingegneristiche del polo produttivo E-GAP Engineering” ha dichiarato Eugenio de Blasio, Fondatore e Presidente di E-GAP. “Si tratta di un ulteriore passo nella realizzazione di un mondo più sostenibile in cui energia e mobilità sono sempre più adatte alle esigenze di chi ha l’auto elettrica. Auspichiamo che le soluzioni di ricarica di E-GAP, dai van alla colonnina off-grid, contribuiscano ad accrescere la domanda di auto non inquinanti e, di conseguenza, al raggiungimento dei sempre più urgenti obiettivi di mobilità sostenibile italiani ed europei” ha concluso de Blasio.

“Pininfarina lavorando sul progetto E-GAP FAST ha messo a disposizione in maniera integrata e sinergica le sue capacità nel campo del product and experience design e dell’HMI. Siamo orgogliosi di aver collaborato alla realizzazione di E-GAP FAST, una soluzione di ricarica che risponde alle esigenze crescenti di mobilità elettrica. Il carattere sostenibile e innovativo di questo progetto rispecchia pienamente il valore di innovazione che da sempre caratterizza Pininfarina” ha dichiarato Silvio Pietro Angori, Amministratore Delegato di Pininfarina.