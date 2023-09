E-lectrifying Experience: DS apre le porte dei suoi showroom

DS Automobiles apre le porte dei suoi DS STORE durante il weekend del 16 e 17 settembre nell’ambito dell’iniziativa E-lectrifying Experience. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano testare la gamma completa di veicoli DS, comprese le versioni E-TENSE completamente elettriche o ibride plug-in, accompagnati dagli esperti driver di Quattroruote, la divisione specializzata nelle prove su strada del rinomato periodico automobilistico italiano.

Questo progetto è concepito per mettere in evidenza tutte le sfaccettature di DS, un marchio all’avanguardia che spazia dalla raffinatezza all’eccellenza tecnologica a bordo dei suoi veicoli. Oltre al savoir-faire esclusivo tipico della tradizione francese e all’importanza del viaggio e della sensazione di libertà che da sempre caratterizzano i veicoli DS, il marchio dimostra un impegno costante verso la mobilità sostenibile grazie alla sua eccezionale e giovane lineup elettrificata.

Un altro elemento fondamentale per il successo del marchio è la centralità del cliente, resa possibile attraverso una rete di distribuzione esclusiva con 50 DS STORE in tutta Italia e una piattaforma di vendita online. Per i clienti più esigenti, è stato creato il programma “ONLY YOU, l’expérience DS”, che offre una vasta gamma di servizi e prodotti personalizzati legati al mondo DS e al savoir-faire francese. Con questa iniziativa, DS Automobiles offre un’esperienza unica che va oltre l’acquisto stesso, permettendo ai clienti di partecipare a eventi di alta qualità come degustazioni di vini pregiati, esperienze enogastronomiche con chef stellati, visite private a musei, relax nelle migliori terme e incontri con maestri artigiani, oltre a eventi automobilistici esclusivi. I membri del programma possono anche usufruire di servizi personalizzati come DS VALET, DS ASSISTANCE, RENT A DS e il Club riservato ONLY YOU PRIVILÈGE.

Il cliente rimane al centro dell’attenzione come protagonista indiscusso nei showroom DS, spazi innovativi dedicati all’incontro dove è possibile immergersi nell’essenza del marchio e provare la gamma con il supporto di esperti driver specializzati nelle prove su strada. I clienti avranno l’opportunità di scoprire la stimolante lineup di DS Automobiles, con un focus particolare sul mondo E-TENSE, che rappresenta la mobilità di nuova generazione