E’ Lexus il miglior brand del Regno Unito

Lexus, brand premium del gruppo Toyota, attualmente presente in 90 Paesi, ha riaffermato (per il quarto anno consecutivo) la sua posizione di marchio auto più stimato del Regno Unito, aggiudicandosi il titolo di miglior brand nel sondaggio Power Driver di Auto Express, tra i 30 marchi in competizione.

Questo successo è stato confermato inoltre anche dal secondo posto ottenuto nella categoria sicurezza e interni, e dal terzo per la guida e l’handling. Anche i singoli modelli Lexus hanno ottenuto ottimi risultati. RX che si è aggiudicato il premio per la migliore auto ibrida non plug in e si è classificata al terzo posto assoluto tra le migliori auto; IS ha mantenuto il suo primato tra le berline di piccole dimensioni e la CT è in cima alla classifica come migliore auto compatta premium per famiglie.

Steve Fowler, caporedattore di Auto Express, ha dichiarato: “Altre aziende possono essere invidiose del successo di Lexus, ma la verità è che non ci sono segreti per le sue ripetute vittorie. Lexus costruisce auto affidabili di alto livello, e i proprietari amano il design, gli interni e il modo in cui si guidano. Lexus dimostra ancora una volta di sapere esattamente cosa vogliono i suoi clienti, e di essere sempre all’altezza delle loro aspettative”.