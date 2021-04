E-Pilen: Husqvarna entra nel mondo della mobilità elettrica

Husqvarna Motorcycles punta con decisione verso il futuro, attraverso una gamma a zero emissioni che aumenterà l’appeal del brand di origini svedesi sia per chi è già suo fan che per un pubblico completamente nuovo.

Ispirata dai successi dello stile all’avanguardia dei modelli Vitpilen e Svartpilen, Husqvarna offre con la E-Pilen Concept una stuzzicante visione del suo futuro nel mondo della mobilità urbana elettrica.

L’attuale gamma stradale di Husqvarna è rinomata per le sue caratteristiche dinamiche, tecnologiche e stilistiche di avanguardia. Questi valori continueranno ad essere tratti distintivi della linea dedicata alla mobilità elettrica, e la E-pilen Concept è una chiara dichiarazione di intenti in questo senso. Con una potenza di 8 kW e un’autonomia di 100 km, è stata sviluppata avendo in mente il commuting e il tempo libero in un contesto urbano, con un’autonomia adeguata a massimizzare il tempo tra due ricariche della batteria

Per quanto riguarda quest’ultima, il Marchio mantiene un approccio aperto a tutte le opzioni, offrendo i vantaggi sia delle soluzioni fisse che di quelle sostituibili. La E-pilen Concept adotta un sistema di batteria modulare e sostituibile (swap) che consente di cambiare l’intero pacco batterie con uno carico, aumentando l’attrattiva e la praticità di questo veicolo agli occhi di chi sta considerando di passare alla mobilità elettrica.

L’obiettivo di Husqvarna è da sempre quello di sviluppare prodotti innovativi e accessibili alla più ampia varietà di motociclisti. La gamma E-mobility manterrà ed estenderà il piacere e la dinamica di guida affinati nel corso della lunga storia ed esperienza del brand. A sostegno di questa iniziativa, Husqvarna aumenterà strategicamente la propria presenza nelle aree urbane e metropolitane con nuovi punti vendita.

Lo sviluppo della gamma E-mobility è già in avanzata fase di sviluppo, e ulteriori informazioni verranno rilasciate nel prossimo futuro.