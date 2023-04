E-Tech Europe: Zero Motorcycles tra i protagonisti

Zero Motorcycles sarà presente alla seconda edizione di E-Tech Europe, la fiera internazionale di riferimento per la filiera produttiva di veicoli elettrici e dell’elettronica collegata alla loro produzione. L’evento, che si terrà il 19 e il 20 aprile presso il prestigioso quartiere della Fiera di Bologna, rappresenta un’importante occasione di incontro per le aziende che si occupano di elettrificazione. Queste presenteranno il meglio delle tecnologie e della produzione internazionale svelando le molteplici opportunità offerte dalla rivoluzione dell’e-mobility, un settore in cui Zero è leader assoluto a livello globale. A Bologna, nel cuore della E‐Motor Valley, Zero Motorcycles esporrà alcuni modelli protagonisti della gamma 2023 svelando ai presenti tutti i segreti sulla mobilità elettrica.

Sarà possibile provare dal vivo alcune delle moto che hanno fatto la storia di Zero, come la SR/F, che nella versione 2023 si presenta con un pacco batterie dalla capacità di 17,3 kWh, una velocità di ricarica fino a 6,6 kW e la modalità Park di serie, sfoggiando inoltre nuove accattivanti colorazioni.

Tra i modelli Zero, disponibili per i test, anche la nuova DSR/X, un’adventure bike capace di offrire prestazioni ed efficienza ai vertici della categoria, grazie al motore completamente rinnovato Z-Force 75-10X, in grado di erogare una coppia sbalorditiva di 225 Nm e una potenza di 100 cv, e alla batteria agli ioni di litio da 17,3 kWh. Accanto alla DSR/X, saranno presenti anche la FXE e la FX. La prima rappresenta il modello urbano per eccellenza; una super motard avveniristica che coniuga comfort di guida, design intrigante e tecnologia elettrica. Leggera, scattante e silenziosa, la FXE è animata dall’innovativo motore Z-Force 75-5, controllata dal sistema operativo proprietario Cypher II e dotata di display TFT da 5 pollici a colori. La FX, invece, è l’elettrica perfetta per dedicarsi all’avventura divertendosi. Nata per il fuoristrada, ma anche per scorrazzare in città, questa moto risalta per potenza e maneggevolezza, il tutto unito a un design ricercato ma essenziale, che rinuncia alle frivolezze stilistiche a favore di compattezza e agilità.

Tra le protagoniste, anche la SR, una naked elettrica stradale dall’anima tech dotata di batteria espandibile e altamente configurabile, è la moto che meglio di ogni altra è in grado di rappresentare lo spirito altamente tecnologico della manifestazione.