Earbuds Quietcomfort e Sport: i nuovi “in-ear” di Bose

Con la propria gamma di cuffie, Bose ha rivoluzionato e continua a rivoluzionare il settore. Adesso, il brand leader dei prodotti di diffusione dell’audio, lancia i nuovi Earbuds QuietComfort, gli auricolari che offrono il meglio del noto “quiet” comfort delle cuffie around-ear Bose abbinati a un piacevole ed ergonomico design in-ear.

I nuovi auricolari Earbuds QC introducono innovazioni proprietarie nell’hardware e nel software, ereditando il meglio dal ventennale delle cuffie QC. Ogni cuffia misura circa 2,5 cm e pesa circa 85 gr, circa un quarto rispetto ai modelli QC precedenti. Eppure, sono in grado di performare proprio allo stesso modo, “tagliando” qualsiasi tipo di rumore e mettendo a tacere il rombo di camion o autobus e i clacson nelle ore di punta.

Insieme agli Earbuds QC, Bose ha presentato anche gli Earbuds Sport, auricolari pensati per l’attività sportiva. Gli Earbuds Sport forniscono una qualità audio migliore rispetto al modello precedente, quasi dimezzandone le dimensioni. Ogni loro parte è ottimizzata per migliorarne le prestazioni: il modo in cui calzano, l’adattabilità, la facilità di controllo, la durata e l’affidabilità sia per gli allenamenti a casa o in palestra, sia all’aperto.

Gli auricolari Earbuds QC sono in vendita a 279,95 Euro, mentre gli auricolari Earbuds Sport a 199,95 Euro. Entrambi saranno disponibili sul mercato dal 5 ottobre e possono essere già preordinati.