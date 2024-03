Eastpak e Smiley presentano l’esclusiva collezione Yin Yang

Eastpak e Smiley si uniscono nuovamente, per la terza collaborazione carica di energia con la collezione Smiley Future Positive. Questa partnership, consolidata nel tempo attraverso numerose collezioni sin dal 2019, testimonia il legame profondo tra le due icone. Con uno sguardo proiettato verso il futuro, lo studio impegnato di Smiley continua a sostenere e promuovere attivamente questa sinergia.

L’inconfondibile sorriso di Smiley si fonde armoniosamente con il simbolo dello yin e dello yang in 10 reinterpretazioni dei modelli Eastpak, trasmettendo suggestioni vintage che omaggiano la storia intramontabile di Smiley. La collezione si distingue per tre stampe di grande impatto: Smiley Placed, Smiley Yin Yang Black e Smiley Yin Yang Color.

Come parte dello Smiley Future Positive Program, Eastpak e Smiley hanno realizzato una gamma di prodotti di grande impatto, incentrata sulla promozione di un cambiamento positivo nel settore consumer goods. Questa collezione utilizza rifiuti plastici riciclati provenienti da fonti secondarie attraverso il processo di produzione RPET (polietilene tereftalato riciclato), utilizzando plastica che altrimenti sarebbe stata destinata alla discarica.

Questa collaborazione rappresenta una visione positiva e divertente, che serve a ricordare costantemente di apprezzare il lato positivo della vita e di i piccoli momenti che fanno sorridere.

La collezione è già disponibile in negozi selezionati e sul sito Eastpak.