Eberhard & Co. a Poltu Quatu Classic: “Operazione Dolce Vita”

Dal 6 al 9 luglio 2023, la splendida Costa Smeralda ha ospitato l’ottava edizione del Concorso d’Eleganza per auto d’epoca Poltu Quatu Classic, Eberhard & Co. ha partecipato a questo prestigioso evento. La presenza della Maison svizzera ha testimoniato ancora una volta il suo sostegno ad eventi italiani di respiro internazionale dedicati all’automobilismo d’epoca. Queste manifestazioni non solo affascinano gli appassionati e le comunità locali, ma offrono anche l’opportunità di scoprire la bellezza del territorio circostante.

Poltu Quatu Classic ha visto la sfilata di 50 auto selezionate in alcuni dei luoghi più incantevoli della costa affacciata sull’arcipelago de La Maddalena.

In qualità di sponsor, Eberhard & Co. ha premiato il vincitore Roberto Crippa, al volante di una Ferrari 340 Mille Miglia del 1953, con un cronografo Tazio Nuvolari Legend, un tributo all’indimenticabile pilota. I vincitori di classe sono stati omaggiati con un Tazio Nuvolari Desk-Clock, un’originale espressione della collezione dedicata al “Mantovano Volante”.

Tra le presenze d’eccezione, il due volte campione del mondo rally Miki Biasion, Brand Ambassador di Eberhard & Co., che con la Kimera Evo 37, reinterpretazione della mitica Lancia 037, si è aggiudicato il primo premio nella classe “Something Special: reinterpretazioni di una leggenda”.

Il filo conduttore del concorso è stato la celebrazione del 40º anniversario di uno dei film più amati della serie di 007, “Octopussy: Operazione piovra”, che per l’occasione è diventato “Operazione Dolce Vita”, in un tour che ha attraversato luoghi celebri e affascinanti come il club Phi Beach, la spiaggia di Capriccioli (nota per un altro film della serie 007, “La spia che mi amava”), il Country Club Li Neuli, il waterfront di Porto Cervo e i pittoreschi borghi di San Pantaleo e Poltu Quatu.

Il Concorso, organizzato da Auto Classic in collaborazione con il Grand Hotel Poltu Quatu, è uno dei soli due Concorsi di Eleganza italiani riconosciuti a livello internazionale dalla FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).