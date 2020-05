Eccezionale esperienza di ascolto con DUO di Bowers & Wilkins

Ascoltare della buona musica è sicuramente un piacere. Se poi la qualità del suono è altissima, l’ascolto diventa un’esperienza. Bowers & Wilkins, per dare vita a questa esperienza unica, lancia i diffusori Formation DUO.

DUO fanno parte dell’ecosistema Formation, la suite di speaker wireless più avanzata in commercio. Ritardo massimo di 1 microsecondo tra i diffusori, rete MESH proprietaria per collegarli, compatibili con AirPlay 2, aptX HD, Spotify Connect, DLNA e Roon Ready, rappresentano lo stato dell’arte in assoluto.

Si ispirano alle 805D3, top di gamma dell’azienda inglese, e sono diffusori di forma “tradizionale”, con il tipico look feeling Bowers & Wilkins, tweeter on-top su un housing separato con cupola in carbonio abbinato a un mid-woofer con membrana Continuum. Sono multi-amplificate attivamente, e sono dotate di due amplificatori da 125W in classe D per diffusore, per una potenza di ben 500W totali. e se si vuole un effetto “live” ancora più realistico, è possibile aggiungere uno o addirittura due subwoofer Bass della serie Formation.

Il tutto sotto il controllo dell’app (iOS/Android) sviluppata da Bowers & Wilkins e che serve sia a gestire il sistema che ha spedire la musica dallo smartphone/tablet ai device Formation.