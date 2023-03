Ecco le 3 nuove tendenze “sneakers” per il 2023: Adidas Original Response CL, Gazelle Bold e ADI2000 X

Il 2023 porta con sé molte novità nel mondo delle sneakers. Sebbene molte delle tendenze del 2022 saranno ancora presenti nei prossimi mesi, ci saranno anche alcune nuove tendenze emergenti da tenere in considerazione. JD Sports presenta la campagna King of Trainers, con la quale lancia le novità di stagione per essere glamour senza rinunciare al comfort! Il re delle scarpe sportive ha individuato 3 modelli di sneakers che saranno senza dubbio protagonisti durante il 2023.

Adidas Original Response CL: la moda delle “dad shoes” continua

Le “dad shoes” sono sneakers voluminose, con la tomaia a più strati, un’estetica sportiva e un design molto retrò. Il nome deriva proprio dal fatto che ricordano le scarpe che i padri di solito indossano per la loro comodità. Questa tendenza ha avuto un grande successo nel 2022 e continuerà anche nel 2023, come dimostra la nuova proposta di Adidas Originals: le Response CL. Nonostante siano già presenti sul mercato da un po’ di tempo e abbiano già avuto successo grazie alla collaborazione con Bad Bunny, queste sneakers sono ora disponibili in nuove colorazioni super glamour. Ideali per chi vuole portare le sneakers quotidianamente e dare un tocco casual, urbano e retrò a qualsiasi outfit.

Dopo il successo delle Samba, arrivano le Gazelle Bold

Uno dei modelli più amati della scorsa stagione sono state le Adidas Samba. Celebrità e influencer le indossavano a qualsiasi ora del giorno e sui social network come TikTok o Instagram si vedevano foto e video di queste sneakers ovunque. Dopo questo grande successo, il pubblico ha mostrato un grande interesse per uno stile diverso di scarpe: basse, minimaliste e classiche. È così che sono entrate in gioco le Gazelle. La novità è che le Adidas Gazelle sono state rinnovate nella versione chiamata Bold, in cui le dimensioni dell’intersuola sono triplicate per ottenere un design platform. Un aggiornamento molto astuto, visto anche la nuova tendenza di indossare pantaloni sempre più larghi. È decisamente consigliabile indossare delle scarpe con la suola alta per evitare che i pantaloni tocchino per terra.

ADI2000 X: torna lo stile “skater”

Stanno tornando le scarpe da skate! Sì, quelle che andavano di moda agli inizi del “duemila” e che attiravano l’attenzione per la loro larghezza, la vistosa linguetta e i robusti lacci. La loro rinascita si sta notando soprattutto nell’ambito della moda maschile, ma a poco a poco si vedono anche proposte interessanti nel footwear da donna. Una di queste sono le ADI2000 X di Adidas Originals, che vengono rivisitate rispetto alle originali ADI2000. Tra le differenze notiamo che si è voluto optare per un’estetica più casual, ma senza perdere il tocco skater. Le icone 3-Stripes laterali sono state sostituite dal logo Trefoil e le linee sono leggermente arrotondate. Queste sneakers sono ideali per chi vuole uno stile casual e giovane, perfetto per chi vuole sentirsi a proprio agio in ogni situazione.

In sintesi ecco le nuove tendenze in fatto di sneakers. Tra le novità più interessanti ci sono le Adidas Original Response CL, le Gazelle Bold e le ADI2000 X, che promettono di fare breccia nel cuore degli appassionati di sneakers di tutto il mondo. Non resta che scoprire quale di queste sneakers diventerà il prossimo must-have della stagione!