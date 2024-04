Ecco STIX: il gioco che sfida la gravità e sprigiona la fantasia

Giocare, per i bambini, significa conoscere il mondo che li circonda, sviluppare le loro capacità cognitive, motorie e sociali, e soprattutto si divertono! Stix, il gioco di costruzioni prodotto da OPPI, è un esempio perfetto di giocattolo stimolante che favorisce lo sviluppo del bambino in maniera completa. Di recente riconosciuto da una giuria internazionale di esperti come miglior giocattolo per la fascia prescolare, in Italia è possibile trovarlo da Città del sole, la catena di negozi specializzata in giocattoli educativi che da oltre 50 anni pone al centro della sua attività la crescita e lo sviluppo armonico dei più piccoli.

Stix è un gioco che sfida la gravità e accende la fantasia dei bambini grazie ai suoi elementi in legno e silicone di diverse forme e colori. La flessibilità unica del prodotto consente di realizzare infinite creazioni, tutte inaspettate e sorprendenti. Con Stix, già dai 3 anni potranno sviluppare la motricità, affinare la coordinazione occhio-mano e aumentare le loro capacità di problem solving. Infatti le forme, i colori e i materiali differenti del gioco faranno confrontare i più piccoli con sfide sempre nuove, insegnandogli così a trovare soluzioni creative ai problemi, stimolando al contempo il ragionamento logico e spaziale.