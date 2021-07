Ecco “WOW”: due nuovi scooter elettrici “made in Italy”

Dopo la presentazione del prototipo avvenuta nel 2019 ad Eicma, debuttano ufficialmente sul mercato due nuovi scooter elettrici realizzati interamente in Italia dalla start-up lombarda Wow: Wow 774 e Wow 775.

L’obiettivo perseguito da WOW è quello di una generazione di scooter ‘nativi elettrici’ che uniscono design, prestazioni, autonomia, sicurezza e comfort per tutti coloro che cercano una mobilità urbana sostenibile. Il 774 e il 775 offrono scatto, accelerazione e autonomia, grazie alla potenza massima e alla alta efficienza del motore elettrico asincrono brushless, con trazione a cinghia dentata, montato centralmente nel forcellone posteriore, e a un sistema di 2 batterie agli ioni al litio facilmente estraibili, protette da vani esterni in alluminio, collocate ai lati della sella posteriore per la massima semplicità di utilizzo.

Ai 4.0 kW e 45 Km/h del WOW 774, guidabile anche dai 14enni, rispondono i 5.0 kW e 85 Km/h del WOW 775. Le batterie, comodamente estraibili grazie alla loro posizione, hanno una tensione di 72V e una capacità di 32Ah / 2,3 kWh per il 774 con batteria “STANDARD” (disponibile su richiesta quella “PLUS” da 42Ah / 3,0 kWh), e di 42Ah / 3,0 kWh per il 775 con batteria “PLUS”.

Il tempo di ricarica, da 0% a 100%, è di circa 5 ore con un costo inferiore a 1 Euro, per un’autonomia fino a 110 km per il 774 (con batteria PLUS) e 95 km per il modello 775. Gli scooter elettrici WOW saranno disponibili negli oltre 40 dealer nazionali della rete Italy2Volt in sei varianti di colore, rosso, blu elettrico, verde petrolio, bianco, grigio e antracite, al prezzo di 4.250 euro per la versione WOW 774 con batteria STANDARD da 32Ah (2857 euro con incentivo 40% e rottamazione) e 4.990 per quella WOW 775 (3354 con incentivo 40% e rottamazione).