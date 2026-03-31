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Ed O’Brien dei Radiohead porta “An Evening With… Blue Morpho” a Milano

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Il musicista britannico Ed O’Brien, celebre membro dei Radiohead e icona dell’alternative rock, arriva in Italia per un’unica data del suo nuovo tour europeo. L’appuntamento è fissato per martedì 6 ottobre 2026 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, dove presenterà il suo nuovo progetto solista “An Evening With… Blue Morpho”.

I biglietti per l’evento saranno disponibili in prevendita a partire da giovedì 2 aprile alle ore 10:00. Il tour, che comprenderà sette date tra Regno Unito ed Europa, offrirà ai fan l’opportunità di ascoltare dal vivo anche i brani del suo atteso secondo album solista, “Blue Morpho”, in uscita il 22 maggio 2026.

Durante questo nuovo spettacolo, O’Brien sarà accompagnato da un collettivo di musicisti che hanno contribuito alle registrazioni del disco, tra cui il direttore musicale Dave Okumu. Il live si presenta come un’esperienza dinamica e immersiva, pensata per andare oltre la semplice riproduzione dei brani in studio: ogni concerto sarà unico e in continua evoluzione. L’artista britannico descrive lo show come una celebrazione della musica condivisa, capace di trasformarsi e assumere identità diverse sera dopo sera, ispirandosi all’approccio libero di Sly and the Family Stone, Miles Davis e Phish.

Frutto di un periodo di introspezione e rinascita creativa, “Blue Morpho” rappresenta per O’Brien un punto di svolta personale e musicale. Dopo il debutto solista con “Earth” nel 2020 – album segnato dagli anni della pandemia – il chitarrista dei Radiohead ha attraversato una fase di profonda riflessione. Da quel percorso nasce oggi un lavoro che intreccia spiritualità, natura e sperimentazione sonora, un viaggio verso una libertà espressiva nuova e vitale.

L’artista ama citare un verso del poeta e agricoltore americano Wendell Berry: “Per conoscere il buio, devi entrarci dentro”. Un pensiero che riflette perfettamente lo spirito di “Blue Morpho”, un album prodotto da Paul Epworth (noto per le collaborazioni con Paul McCartney e Adele) e costruito su sonorità che spaziano dall’ipnosi psych-folk alle atmosfere trip-hop, tra chitarre energiche e momenti di quiete luminosa.

Con questo progetto, O’Brien conferma la sua vocazione a superare i confini tradizionali del rock per abbracciare nuove prospettive creative. “Blue Morpho” è la testimonianza di un artista in costante trasformazione, che invita il pubblico a condividere un percorso di introspezione e rinascita, tanto interiore quanto musicale.

L’appuntamento milanese di ottobre si preannuncia quindi come un evento imperdibile per gli appassionati della musica di qualità: un’unica occasione per vivere da vicino la poetica e la visione sonora di un protagonista che, anche al di fuori dei Radiohead, continua a ridefinire il linguaggio del rock contemporaneo.

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